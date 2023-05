Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha recentemente commentato la situazione della Juventus, criticando coloro che si rallegrano per la penalizzazione inflitta ai bianconeri.

Lotito ha dichiarato a Sky Sport: "Non commento le sentenze. Mentre tutti puntavano il dito contro la Juventus, ho ricordato che la Juve fosse un punto si riferimento nel calcio italiano e internazionale'.

Il presidente Claudio Lotito ha parlato delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, commentando la situazione della Juventus, ha aggiunto: "Gli atti di sciacallaggio non appartengono alla mia persona.

La Juventus farà valere le proprie ragioni nelle sedi che riterrà opportune. Gioire delle situazioni altrui non rispecchia i valori dello sport”. Il dirigente della società laziale ha parlato anche con soddisfazione della qualificazione matematica della squadra alla Champions League per la stagione 2023-2024. Ha dichiarato: ‘Dovremo attendere la fine del campionato per conoscere la posizione ufficiale, ciò che conta sono gli atti formali e non le ipotesi. Vedremo qual sarà la classifica finale. Noi abbiamo costruito una squadra per competere con tutti, come abbiamo dimostrato contro squadre di alto livello, uscendo quasi sempre vittoriosi o almeno non sconfitti. Questo è un risultato importante per noi, poiché dimostra che con organizzazione e lavoro si possono ottenere risultati significativi’.

La Juventus ha possibilità di qualificarsi alle competizioni europee

La Juventus a due giornate dalla fine del campionato può ancora sperare nella qualificazione alle competizioni europee. Difficile quella alla Champions League, considerando che il Milan al quarto posto è a +5. Anche se i bianconeri dovessero vincere contro i milanesi nel match della 37esima giornata di campionato, difficile pensare che perdano altri punti nell’ultima giornata.

Più concreta la possibilità di arrivare al quinto posto, ovvero il primo posto utile alla qualificazione all’Europa League, considerando che l’Atalanta è a +2 e dovrà giocare contro l’Inter ed il Monza nelle prossime due partite. Evidente però come la Juventus dovrà vincere non solo contro il Milan ma anche contro l'Udinese nell'ultima giornata di campionato.

La Juventus potrebbe subire però altre penalizzazioni per la manovra stipendi anche se, qualora il processo dovesse proseguire con i vari gradi di giudizio, è probabile che una sanzione possa arrivare per la stagione 2023-2024: fra le ipotesi ci sarebbe anche una multa pecuniaria pesante ma anche il patteggiamento in intesa con la Procura Figc.