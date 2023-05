Il caso delle plusvalenze che coinvolge la Juventus si è risolto con una penalizzazione di -10 punti in classifica. Nella giornata di lunedì 22 maggio è arrivata la penalizzazione ufficiale, e nonostante l'esito della stagione rimanga incerto, la società bianconera sta già pensando alle prossime mosse riguardo alla manovra stipendi. Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Empoli-Juventus, è stata annunciata la penalizzazione di dieci punti in classifica per la Juventus. È stata una giornata estremamente negativa per la società bianconera, che ha subito sia la penalizzazione che quattro gol dall'Empoli, confermando così un calo nel finale di stagione.

È molto difficile pensare a una rimonta in sole due giornate, considerando anche la possibilità di eventuali conseguenze legate a un altro aspetto extra-campo ancora in sospeso, sul quale il club sta lavorando: la manovra stipendi. La procura della Federcalcio ha deferito otto dirigenti e ex dirigenti della Juventus per responsabilità oggettiva e diretta, riguardo alla violazione dell'articolo 4 relativo alla lealtà sportiva. Saranno quindi chiamati a un nuovo processo, che è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Ci sono diversi possibili scenari per questa vicenda legale, che vanno dalla penalizzazione alla sanzione pecuniaria fino al patteggiamento.

I possibili scenari per la Juventus in riferimento alla manovra stipendi

Dal momento che sia il caso plusvalenze che la manovra stipendi sono emersi dalla stessa inchiesta Prisma, è anche possibile che il procuratore Chinè scelga di seguire una linea di continuità aprendo alla possibilità di un eventuale patteggiamento. Una delle possibilità che la Juventus potrebbe considerare è cercare di ottenere una penalizzazione di punti ridotta, che verrebbe scontata nella prossima stagione.

Questa valutazione potrebbe essere fatta anche in base alla classifica finale di quest'anno, considerando che la fine del campionato è prevista per il 4 giugno. Un'altra sebbene meno probabile ma non da escludere del tutto, potrebbe essere un'intesa basata su una multa, nonostante le varie complicazioni che potrebbero presentarsi.

Dunque si valuterebbe anche il patteggiamento e il tutto dovrebbe avvenire prima dell'udienza del 15 giugno, anche se questa opzione è meno probabile.

In caso di mancata intesa il processo dovrebbe seguire i tre gradi di giudizio

Nel caso in cui non si raggiunga un'intesa, il processo dovrebbe seguire il suo corso normale con tre gradi di giudizio, e a quel punto potrebbero essere inflitti un numero considerevole di punti di penalizzazione, mantenendo comunque un carattere afflittivo. Inoltre, occorre considerare anche eventuali implicazioni da parte dell'UEFA riguardo a una possibile esclusione dalle competizioni, che sarebbe decisa dallo stesso organo europeo.