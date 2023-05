La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per l'attacco della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome caldo di questi giorni di Calciomercato sarebbe quello dell'attaccante della Roma Andrea Belotti.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Andrea Belotti

Il centravanti della Roma in questa stagione non avrebbe convinto la dirigenza del club giallorosso che difficilmente rinnoverà il contratto al giocatore che pertanto nella prossima estate sarebbe libero di accordarsi con nuove squadre per il prossimo campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'agente di Andrea Belotti starebbe lavorando su due possibili destinazioni, entrambe a Milano; Inter e Milan infatti sarebbero interessate alle prestazioni dell'attaccante, soprattutto in ottica di un trasferimento a parametro zero.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero studiando un eventuale contratto da proporre all'attaccante italiano per convincerlo a trasferirsi all'Inter nella prossima sessione di mercato estiva, in modo da far fronte alle possibili uscite in attacco che potrebbero avvenire nella prossima estate.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima sessione di mercato estiva la dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti con il possibile assalto di alcuni top club inglesi al bomber argentino Lautaro Martinez.

Secondo le ultime fonti da Appiano Gentile l'attaccante nerazzurro dovrebbe rimanere all'Inter anche nella prossima stagione, con la dirigenza che vorrebbe blindare il suo gioiello che con le sue reti ha trascinato la squadra nell'ultima vittoria della Coppa Italia.

Più delicata sembrerebbe la situazione di Romelu Lukaku: il bomber belga farà ritorno nella prossima estate a Londra, sponda Chelsea, per la scadenza del prestito secco ai nerazzurri.

Il giocatore vorrebbe ritornare in nerazzurro anche nella prossima stagione ma il nuovo allenatore dei Blues, Mauricio Pochettino, starebbe lavorando per convincere il belga a rimanere in Premier League.

Il giocatore che dovrebbe lasciare sicuramente l'attacco dell'Inter sembrerebbe poter essere Joaquin Correa; l'attaccante argentino potrebbe finire al Siviglia, con la formula di un prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni come presenze o reti del calciatore.

Nella prossima estate andrà in scadenza anche il contratto di Edin Dzeko, ma il 'Cigno di Sarajevo' sembrerebbe vicino al rinnovo almeno per un'altra stagione in nerazzurro.