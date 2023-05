La dirigenza del Paris Saint Germain starebbe pensando ad un rinforzo per l'attacco della prossima stagione ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic; per convincere il club bianconero a cedere il centravanti il club parigino starebbe pensando ad un'offerta di circa 60 milioni di euro.

L'idea del PSG per l'attacco: Dusan Vlahovic

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic non avrebbe convinto con le sue prestazioni la dirigenza bianconera e pertanto potrebbe finire sul mercato nella prossima estate; il centravanti era stato acquistato dalla Fiorentina nel mercato invernale del 2022, per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Sul giocatore ci sarebbe il forte pressing del Paris Saint Germain, che avrebbe scelto il centravanti serbo come prossimo rinforzo per il futuro, soprattutto in vista di una separazione da Lionel Messi, che libererebbe uno slot nell'attacco parigino.

Per provare a convincere i bianconeri a cedere l'attaccante serbo, la dirigenza del PSG starebbe valutando un'offerta di circa 60 milioni di euro; in alternativa il club parigino sarebbe pronto ad inserire una contropartita tecnica, come potrebbe essere Renato Sanchez, più un conguaglio di circa 50 milioni di euro.

La Juventus dal canto suo preferirebbe un pagamento interamente cash per il giocatore con una cifra intorno agli 80 milioni di euro, in modo da rientrare dell'investimento operato nello scorso anno.

La situazione dell'attacco della Juventus per il futuro

La dirigenza della Juventus dovrà fare i conti nella prossima estate con la scadenza del contratto di Angel Di Maria; il 'Fideo' potrebbe rimanere un altro anno in bianconero, ma molto dipenderà da un'eventuale qualificazione alle prossime coppe europee.

In alternativa l'argentino potrebbe migrare in Premier League, ma starebbe ritornando possibile un suo ritorno al Rosario per terminare la sua carriera in madrepatria.

Per quanto riguarda il resto dell'attacco della Juventus, nella prossima estate occorrerà risolvere anche la situazione riguardante l'eventuale riscatto di Arcadiuzs Milik; il giocatore polacco è in prestito dall'Olympique Marsiglia e la dirigenza bianconera starebbe valutando i pro ed i contro di un'eventuale operazione per rilevare a titolo definitivo l'attaccante.

Per il futuro dunque i punti fermi dell'attacco rimarrebbero i due italiani Moise Kean e Federico Chiesa, anche se l'esterno offensivo non starebbe convincendo con le sue ultime prestazioni dopo il rientro dall'infortunio; sul calciatore ci sarebbe l'interesse di alcuni top club della Premier League che lo vorrebbero come rinforzo per la prossima stagione.