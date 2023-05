La dirigenza della Juventus starebbe pensando a un nuovo rinforzo per il centrocampo della prossima stagione e nelle ultime ore di calciomercato sembrerebbe essere ventilata dalla Spagna la notizia della possibilità di girare il centrocampista Zakaria al Barcellona al termine della stagione per aver in cambio Franck Kessie.

La Juventus penserebbe ad uno scambio di centrocampisti

In questa stagione il centrocampista Denis Zakaria è stato girato dalla Juventus in prestito al Chelsea; il mediano classe 1996 al termine di questo campionato potrebbe fare ritorno a Torino, ma la dirigenza bianconera starebbe pensando a una nuova cessione, stavolta definitiva.

Il centrocampista potrebbe infatti essere ceduto al Barcellona in cambio del mediano ivoriano Franck Kessie, che da tempo sarebbe nei radar dei bianconeri come possibile rinforzo per il centrocampo della prossima stagione.

L'eventuale trattativa potrebbe concretizzarsi in estate, anche se la dirigenza blaugrana starebbe riflettendo sulla possibilità di privarsi del centrocampista ivoriano acquisito a parametro zero dal Milan, in quanto il club in caso di cessione vorrebbe poter effettuare una plusvalenza sul cartellino del giocatore.

Anche l'Inter sul centrocampista del Barcellona

Sul giocatore del Barcellona ci sarebbe però anche l'interesse dei nerazzurri che starebbero valutando un possibile scambio con Marcelo Brozovic per la prossima estate; lo scambio sarebbe già stato ventilato nella scorsa finestra di mercato invernale, ma poi sarebbe sfumato per la volontà del giocatore croato di rimanere a Milano e pertanto la pista sarebbe sfumata ma potrebbe riproporsi in estate.

Il Barcellona infatti non avrebbe mollato il centrocampista nerazzurro, richiesto in particolar modo dall'allenatore Xavi come rinforzo sulla mediana, pertanto la situazione tra i due club potrebbe riaprirsi dal prossimo giugno.

La situazione del centrocampo della Juventus

Nella prossima estate la dirigenza della Juventus dovrà fare i conti con la scadenza contrattuale di Adrien Rabiot; gli agenti che curano gli interessi del giocatore avrebbero richiesto una cifra vicina agli 8 milioni di euro per un eventuale rinnovo del contratto del centrocampista francese.

La dirigenza bianconera difficilmente accetterà queste condizioni e pertanto il centrocampista potrebbe lasciare Torino a parametro zero nella prossima estate.

Sempre in estate la Juventus probabilmente si separerà dal mediano Leandro Paredes, le cui prestazioni non avrebbero convinto la dirigenza bianconera, che pertanto non dovrebbe riscattarne il cartellino dal Paris Saint Germain.