La dirigenza della Juventus starebbe pensando ad un rinforzo per la fascia destra ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Joao Cancelo, esterno del Manchester City in prestito al Bayern Monaco: il club bianconero starebbe riflettendo su un possibile prestito per ottenere le prestazioni del calciatore.

L'idea della Juventus sulla fascia: Joao Cancelo

Il laterale portoghese non avrebbe convinto la dirigenza bavarese dove si trova in prestito dal Manchester City e pertanto potrebbe fare ritorno in Inghilterra nella prossima estate in quanto il Bayern Monaco non sembrerebbe intenzionato a versare i 60 milioni di euro necessari al suo riscatto: l'esterno destro però non rientrerebbe più nemmeno nei piani del tecnico Pep Guardiola e dunque i 'Citizens' potrebbero aprire ad una sua cessione in estate.

Il laterale ha un contratto di ferro con il Manchester City, valido fino al giugno 2027 con uno stipendio annuo di circa 11 milioni di euro, cifra insostenibile per molti club al di fuori della Premier League e dunque una possibile cessione dell'esterno destro potrebbe avvenire solo dietro richiesta di un prestito.

Proprio su questa opzione starebbe lavorando la dirigenza della Juventus, che di Joao Cancelo conosce bene le prestazioni, avendolo avuto in organico nella stagione 2018-2019, nella quale ha giocato 25 partite di Serie A, segnando un gol e fornendo due assist ai compagni prima di essere acquisito dal Manchester City per 65 milioni di euro.

La trattativa potrebbe svilupparsi nella prossima finestra di mercato estiva, con il laterale portoghese che potrebbe approdare a Torino per l'inizio della prossima stagione.

La situazione del centrocampo della Juventus per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza della Juventus dovrà fare i conti con la situazione del prestito di Leandro Paredes: il centrale argentino campione del mondo non avrebbe convinto a fondo la dirigenza sportiva e pertanto potrebbe non essere riscattato e fare ritorno al Paris Saint Germain.

A giugno andrà in scadenza anche il contratto di Adrien Rabiot, il cui procuratore, la mamma Veronique, avrebbe richiesto circa 10 milioni di euro di stipendio per poter proseguire la sua avventura in bianconero; a queste condizioni sembrerebbe complicato che il giocatore venga confermato dal club bianconero che probabilmente lascerà partire a parametro zero il centrocampista francese.

Più chiare sembrerebbero le posizioni di Paul Pogba, che nonostante gli infortuni subiti in questa stagione poco convincente dovrebbe rimanere a Torino, insieme a Fabio Miretti, Nicolò Fagioli e Manuel Locatelli.