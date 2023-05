L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate, forte degli incassi dalla Champions League, quasi 150 milioni di euro, e la vittoria della Coppa Italia, che ha portato nelle casse nerazzurre altri 5 milioni di euro ieri sera. I nerazzurri cercano almeno un innesto in mezzo al campo visto che andrà via Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto. Non è più un segreto l'interesse per Davide Frattesi, confermato anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, anche se il Sassuolo è da sempre una bottega cara.

Gli ottimi rapporti tra lo stesso dirigente nerazzurro e l'amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali, potrebbero anche facilitare il buon esito della trattativa.

La Juventus è alla ricerca di almeno un grande innesto in difesa per la prossima estate, soprattutto se dovesse essere confermata la difesa a tre. Il grande obiettivo sarebbe Alessandro Buongiorno, replicando l'affare con Bremer, realizzato la scorsa estate.

Inter su Frattesi

L'Inter avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Il centrocampista del Sassuolo è pronto al grande salto nel calcio che conta, visto che vorrebbe giocare anche in ambito europeo, cosa che difficilmente potrà fare con la maglia neroverde.

L'anno scorso era stato già vicino all'addio, con la Roma fortemente interessata a lui, ma alla fine non è stato trovato l'accordo. Adesso sembrano essere i nerazzurri quelli davanti a tutti per accaparrarsi le sue prestazioni, nonostante i giallorossi siano sempre sulle sue tracce, così come la Juventus.

Il Sassuolo valuta il classe 1999, autore di ben sette gol in questa stagione, almeno 30 milioni di euro.

La società nerazzurra, però, potrebbe mettere sul piatto ben tre contropartite tecniche per abbassare notevolmente l'esborso economico. I nomi in ballo sono quelli di Giovanni Fabbian, Gaetano Oristanio e Samuele Mulattieri, che torneranno dai prestiti rispettivamente a Reggina, Volendam e Frosinone. I tre sono valutati intorno ai 20 milioni di euro complessivamente, ma bisognerà vedere se il Sassuolo chiederà un conguaglio economico più alto rispetto ai 10 milioni previsti.

Juventus su Buongiorno

La Juventus starebbe pensando ad una sorta di Bremer bis. I bianconeri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Alessandro Buongiorno, pilastro della difesa del Torino, per rinforzare il reparto arretrato. Il giocatore è già abituato a giocare in una difesa a tre e questo potrebbe facilitare anche il suo inserimento.

I granata non vorrebbero privarsene ma, qualora dovesse arrivare una proposta fuori mercato, sarebbe difficile dire no. La valutazione dovrebbe essere almeno da 40 milioni di euro, con la Juve che potrebbe mettere sul piatto anche il prestito di Dejan Kulusevski, oltre ad un conguaglio da 30 milioni di euro, concedendo un diritto di riscatto per lo svedese relativamente basso, tra i 15 e i 20 milioni di euro.