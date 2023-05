Continuano a piovere critiche sul lavoro svolto da Massimiliano Allegri alla Juventus. Tifosi e buona parte degli addetti ai lavori criticano infatti a più riprese il gioco espresso dalla squadra nonchè la collocazione tattica dei calciatori più importanti, su tutti Federico Chiesa che nell'ultimo match da titolare contro il Bologna è stato impiegato come punta centrale e successivamente come esterno di fascia.

Una situazione descritta nel suo ultimo editoriale anche dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, da sempre molto poco 'tenero' nel giudicare le performance della compagine bianconera in riferimento a ciò che richiederebbe il suo allenatore.

Pedullà ha parlato del rendimento di Chiesa

'Federico Chiesa non è soddisfatto per la sua collocazione tattica, il broncio dopo la sostituzione in Bologna-Juventus è comprensibile'. Queste le dichiarazioni di Alfredo Pedullà nel suo editoriale su Sportitalia. Il giornalista ha aggiunto: 'In Coppa Italia contro l'Inter ha giocato punta, il ruolo peggiore per le sue caratteristiche tecniche. Siamo dalla sua parte e comprendiamo il broncio, conferma di come da quando è ritornato alla Juventus nel 2021 Allegri sia riuscito a peggiorare i giocatori e non a migliorarli'.

In questa stagione Federico Chiesa ha disputato 16 match nel campionato italiano fornendo 3 assist decisivi ai compagni, a questi bisogna aggiungere 4 match di Coppa Italia con 1 assist e un gol, 1 match di Champions League e 5 match con 1 gol ed 1 assist in Europa League.

Di certo Chiesa è stato condizionato da un recupero non semplice successivo al grave infortunio ai legamenti del ginocchio ma in questo finale di stagione potrebbe rappresentare un fattore determinante sia in campionato che in Europa League.

I giocatori sotto la gestione di Max Allegri

Dal suo ritorno alla Juventus il tecnico Massimiliano Allegri ha valorizzato diversi giovani cresciuti nel settore giovanile e nella Next Gen.

Ci riferiamo a Matias Soulé, Fabio Miretti, Samuel Iing-Junior e Nicolò Fagioli. Ottimo il lavoro anche con Adrien Rabiot, che in questa stagione è diventato un riferimento del centrocampo bianconero affermandosi come una delle migliori mezzale del panorama europeo.

Non stanno dando quanto ci si aspettava invece i due argentini Paredes e Di Maria, quest'ultimo comunque decisivo in tanti incontri ma non sempre continuo nel fornire prestazioni all'altezza della sua classe.

Pedullà ha parlato anche del rendimento di Dusan Vlahovic, condizionato in questa stagione anche da un lungo stop dovuto alla pubalgia cronica di cui soffriva dai tempi di Firenze. Anche qui secondo il noto giornalista sportivo le colpe di un rendimento non positivo sarebbero da ascrivere all'allenatore livornese, che a livello di dichiarazioni l'ha comunque sempre difeso. Il serbo ne ha ripagato la fiducia andando in rete nell'ultimo turno con il Lecce, la speranza dell'ambiente è che possa essersi sbloccato.