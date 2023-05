La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per la difesa del prossimo campionato e starebbe monitorando il difensore del Borussia Dortmund Raphael Guerreiro; il contratto del difensore ventinovenne andrà in scadenza nel prossimo giugno e le parti sembrerebbero lontane da un rinnovo.

L'idea dell'Inter per la difesa: Raphael Guerreiro

Il difensore ventinovenne del Borussia Dortmund sarebbe finito nell'orbita del club nerazzurro che starebbe cercando rinforzi per la prossima stagione; il calciatore potrebbe essere acquisito a parametro zero non avendo ancora rinnovato il suo contratto con il club tedesco.

Le parti sembrerebbero distanti e dunque nella prossima estate l'Inter potrebbe formulare un'offerta per il giocatore che si andrebbe ad inserire in un reparto che dovrà essere monitorato attentamente dalla dirigenza nerazzurra.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate infatti Giuseppe Marotta dovrà fare i conti con la separazione forzata da Milan Skriniar, che andrà via da Milano per scadenza di contratto; per il giocatore ci sarebbe già un preaccordo con il Paris Saint Germain, che potrebbe essere la sua futura destinazione.

A giugno andrà in scadenza anche il contratto di Stefan De Vrij; il difensore olandese sembrava vicino ad un rinnovo contrattuale nelle scorse settimane ma tutto sarebbe stato congelato in attesa del termine della stagione e dell'eventuale qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League.

Un'altra situazione complicata per i nerazzurri sembrerebbe essere il rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni; il difensore italiano andrebbe in scadenza nel giugno del 2024 ma nel caso non dovesse arrivare un rinnovo in tempi brevi potrebbe finire sul mercato nella prossima estate per evitare di perderlo a parametro zero come accadrà per Milan Skriniar.

In fase di risoluzione sembrerebbe invece la situazione di Francesco Acerbi: il difensore italiano è in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio e probabilmente verrà riscattato nella prossima estate per la cifra pattuita di circa 4 milioni di euro anche se Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero cercando un accordo con il direttore sportivo del club laziale Igli Tare per uno sconto sul conguaglio da versare.

Negli scorsi mesi è infine arrivato il rinnovo di Matteo Darmian, che resterà in nerazzurro fino al 2026; più complessa sembrerebbe invece la permanenza di Danilo D'Ambrosio, il cui contratto scadrebbe nel prossimo giugno. La dirigenza sembrerebbe intenzionata a non rinnovare per sopraggiunti limiti di età del difensore italiano.