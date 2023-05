"Si si, ti dò ragione. Deve svegliarsi, presto", è stato questo il commento di mister Carlo Ancelotti alla domanda di un giornalista che in conferenza stampa ha sottolineato la necessità del difensore del Real Madris Militao di 'svegliarsi'. Il riferimento è all'errore determinante commesso dal giocatore brasiliano in occasione della sfida persa dai Blancos per 2-0 contro il Real Sociedad nella scorsa giornata di campionato.

La prestazione di Militao contro il Real Sociedad

La partita del Real Madrid contro il Real Sociedad è stata caratterizzata da una prestazione piuttosto altalenante da parte del difensore centrale brasiliano Militao.

Sebbene abbia mostrato alcuni momenti di brillantezza, ha anche commesso un errore estremamente importante.

In occasione del gol del vantaggio della squadra basca, infatti, il brasiliano ha sbagliato il controllo di palla e dopo essere scivolato ha effettuato un retropassaggio fuori misura che ha messo in difficoltà anche il proprio portiere Courtois. Sul pallone si è quindi precitato Kubo, il quale ha segnato. Negli ultimi minuti poi la Real Sociedad ha chiuso i conti con Barrenetxea per il 2-0 finale.

Questa sconfitta compromette definitivamente la rincorsa del Real Madrid alla vetta della classifica di Liga, dove ormai il Barcellona ha 14 punti di vantaggio sulla squadra di Ancelotti, quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.

I galactios attualmente sono terzi in graduatoria, a -1 un punto dai "cugini" dell'Atletico Madrid, mentre precedono di sette lunghezze proprio il Real Sociadad, attualmente al quarto posto.

In questo finale di stagione il Real Madrid, oltre a poter puntare al massimo al secondo posto in campionato, è comunque ancora in corsa in Champions League, dove dovrà affrontare il Manchester City nella doppia semifinale del massimo torneo europeo.

Il profilo del difensore Eder Militao

Eder Militao è un difensore brasiliano classe 1998 che gioca nel Real Madrid e nella Nazionale brasiliana, con cui ha partecipato all'ultimo mondiale in Qatar.

Cresciuto calcisticamente nel club brasiliano del San Paolo, Militao nel 2018 è passato al Porto per 7 milioni di euro. Dopo un solo anno in Portogallo, nel luglio 2019, è stato poi acquistato dal Real Madrid per una cifra di circa 50 milioni di euro, diventando così il difensore più costoso acquistato nella storia dei blancos.