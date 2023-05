Si è giocato questo sabato 6 maggio allo stadio Olimpico di Roma il match valido per la 34^ giornata di Serie A tra Roma e Inter, conclusosi sul risultato di 0-2. A decidere la partita sono stati i gol messi a segno da Federico Dimarco e Romelu Lukaku, distribuiti uno per tempo.

I nerazzurri ora si trovano al quarto posto con 63 punti, alla pari con la Juventus terza, che giocherà domani in casa dell'Atalanta, a più due sul Milan e a più cinque proprio sulla Dea e sui giallorossi, che perdono terreno nella lotta Champions. Entrambe le squadre saranno impegnate in settimana in Europa, con la squadra di Inzaghi che affronterà il Milan nell'andata della semifinale di Champions League, mentre la compagine di Mourinho affronterà il Bayer Leverkusen nell'andata della semifinale di Europa League.

La partita

Gara che, come preannunciato, è molto tirata e nervosa, con diversi interventi al limite del cartellino giallo e con pochissime azioni da gol. L'Inter, però, riesce a sbloccarla al 33' con una magistrale apertura di Marcelo Brozovic per Denzel Dumfries. L'olandese mette in mezzo dove sul secondo palo arriva Federico Dimarco, che deve solo appoggiare in rete. Per il resto succede davvero poco degno di nota, con i due portieri impegnati in modo molto relativo.

Nel secondo tempo stesso copione, con la Roma che paga anche le tante assenze all'interno dello scacchiere tattico di José Mourinho. La squadra di Inzaghi amministra e cerca di dosare le energie anche in vista della sfida di Champions League.

Il raddoppio arriva al 74', con il clamoroso errore di Ibanez che regala palla a Lautaro Martinez, che serve Romelu Lukaku che, sul filo del fuorigioco, di prima intenzione di sinistro beffa Rui Patricio. È il gol che chiude i giochi e non bastano gli ingressi in campo di Paulo Dybala e Tammy Abraham, che mettono solo minuti nelle gambe in vista della gara di Europa League.

Le pagelle

André Onana 7: Nessun intervento degno di nota, ma le uscite che fa danno una tranquillità enorme al reparto, cosa non da sottovalutare.

Darmian 7: Dove lo metti gioca bene, braccetto, esterno, il risultato è sempre lo stesso, Matteo risponde presente.

Acerbi 7: Annulla prima Belotti e poi Abraham, tornato sui suoi standard dopo un paio di partite sotto tono.

Bastoni 7: Gioca con una classe fuori dal normale per un difensore.

Dumfries 6,5: Bene per l'assist, a volte temporeggia troppo per la giocata.

Barella 6,5: Un po' frenetico ma sicuramente al di sopra della sufficienza.

Brozovic 8: Magistrale, è tornato ai suoi livelli definitivamente e non a caso Inzaghi non lo sostituisce.

Calhanoglu 6: Un po' sotto tono.

Dimarco 7: Gol e solita prestazione affidabile.

Correa 4: Era in campo? Gioca senza cattiveria agonistica e perde ogni contrasto.

Lukaku 7: Big Rom è tornato. Un gol segnato con grande sicurezza con un tiro di prima che nessuno si aspettava.

Lautaro 6,5: Mezzo voto in più per l'assist.

Bellanova 6,5: Conferma la propria crescita, gioca con personalità.