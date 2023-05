La Serie A si appresta a terminare la sua stagione. Un campionato che ha visto trionfare il Napoli di Luciano Spalletti pronto alla festa Scudetto nell'ultima casalinga contro la Sampdoria, ma che ancora ha dei verdetti da concludere come quello della salvezza tra Hellas Verona e Spezia.

Serie A, apre Sassuolo-Fiorentina, sfide esterne per Lazio ed Inter

Il turno si aprirà venerdì 2 giugno alle ore 20:30 con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina. La formazione di casa vuole chiudere nel miglior modo possibile la stagione ed arrivare a quota 48 punti in classifica; di fronte ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano che dopo aver salutato la tifoseria viola con una vittoria contro la Roma, farà le prove generali in vista della finale di Conference League contro il West Ham, in programma il 7 giugno.

La giornata del sabato si aprirà alle 18:30 con la sfida tra Torino ed Inter. La compagine granata cerca una vittoria per consolidare l'ottavo posto in classifica, mentre l'undici di Inzaghi si appresta a vivere l'appuntamento più importante della stagione, la finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il sabato continuerà alle ore 21:00, con due sfide che potrebbero regalare tanti gol: Cremonese-Salernitana con la formazione di Ballardini che saluterà la Serie A, ed Empoli-Lazio con i biancocelesti che vogliono concludere al meglio un'annata importante visto il ritorno in Champions League.

Festa scudetto per il Napoli, spareggio salvezza per Hellas Verona e Spezia

Per quanto concerne le sfide della domenica, tutto comincerà con la festa Scudetto dei Campioni d'Italia il Napoli di Luciano Spalletti.

Alle ore 18:30, i partenopei scenderanno in campo contro la Sampdoria per conquistare i 90 punti in campionato e dare seguito ai festeggiamenti per la vittoria del campionato.

Alle ore 21:00, due sfide fondamentali per la zona salvezza. Il Milan che ha appena conquistato l'accesso alla prossima Champions League ospiterà l'Hellas Verona che si gioca la salvezza.

La formazione guidata da Zaffaroni spera in un risultato positivo per il proprio campionato dall'Olimpico dove la Roma di Josè Mourinho ospiterà lo Spezia di Leonardo Semplici.

Il turno vedrà poi i match tra Lecce-Bologna con l'undici di Baroni pronto a festeggiare la salvezza acquisita nel turno precedente, ed Atalanta-Monza con la formazione di Gasperini che cerca tre punti importanti per blindare un piazzamento europeo.

Infine, trasferta alla Dacia Arena per la Juventus di Massimiliano Allegri che sfiderà l'Udinese.

Ecco il quadro completo:

Venerdì 2 giugno ore 20:30: Sassuolo-Fiorentina

Sabato 3 giugno ore 18:30: Torino-Inter

Sabato 3 giugno ore 21:00: Empoli-Lazio, Cremonese-Salernitana

Domenica 4 giugno ore 18:30: Napoli-Sampodria

Domenica 4 giugno ore 21:00: Roma-Spezia, Milan-Hellas Verona, Atalanta-Monza, Udinese-Juventus, Lecce-Bologna