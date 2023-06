La Juventus ripartirà da Massimiliano Allegri. Dopo la conferma dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino, arrivata a margine di una recente intervista rilasciata a Sky Sport, e l'incontro di mercato fra il tecnico e il direttore sportivo Giovanni Manna a Milano appare scontato come il club e il tecnico toscano proseguiranno insieme.

Del futuro della panchina bianconera ha parlato nelle ultime ore anche Raffaele Auriemma, giornalista sportivo tifoso del Napoli, che in un'intervista a Tele A si è espresso sulla conferma di Allegri per la prossima stagione.

Raffaele Auriemma ha parlato del possibile ingaggio di Spalletti da parte della Juve nel 2024

'Se posso essere malizioso al 100%, tra un anno vedremo Giuntoli e Spalletti tra un anno alla Juventus. E’ una mia sensazione maliziosa'. Queste le dichiarazioni di Raffaele Auriemma a Tele A.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'La Juve cucinerà a fuoco lento Allegri, che farà di nuovo male, l’anno prossimo arriverà Spalletti. Ed è un professionista e non ci sarebbe alcun problema'. Parole importanti quelle del giornalista che ha seguito da vicino nelle ultime stagioni Spalletti e Giuntoli essendo stati entrambi al Napoli. Il direttore sportivo ha ancora un anno di contratto con la società campana. A tal riguardo ha dichiarato: 'il vero tema forse è quello riguardante il direttore sportivo.

Il rischio per Aurelio De Laurentiis è che tenendo fermo Giuntoli lui non resti fermo, può comunque lavorare.' Ha poi aggiunto: 'La Juve fa una scelta di mantenimento con Manna, lo aspetterebbe comunque tra un anno in ogni caso'. Secondo il giornalista sportivo Giuntoli avrebbe già l'intesa con la società bianconera e di conseguenza potrebbe già lavorare con la Juventus anche se il presidente del Napoli decidesse di non rescindere il suo contratto in scadenza a giugno 2024.

Il mercato della Juve

Come dichiarato da Auriemma il mercato della Juventus sarà portato avanti al momento da Giovanni Manna, che la società bianconera ha deciso di promuovere dalla Next Gen in prima squadra in attesa dell'arrivo di Cristiano Giuntoli. Il neo ds sarebbe partito dal capitolo cessioni.

A tal riguardo si parla della possibile partenza di Dusan Vlahovic, che piace a diverse società inglesi, oltre a quella di Dejan Kulusevski, con il Tottenham che vorrebbe riscattarlo ma che chiederebbe uno sconto sul prezzo di 35 milioni di euro stabilito un anno e mezzo fa fra le due società.

In entrata si monitorano sempre Milinkovic-Savic della Lazio e l'ex Roma Zaniolo.