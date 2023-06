Si avvicina la finale di Champions League 2022-2023. La "coppa dalla grandi orecchie" verrà assegnata alla vincente di Manchester City-Inter.

Citizens e nerazzurri nella loro storia non si sono mai affrontati in una partita ufficiale e questo rende ancora più affascinante la sfida di Istanbul che si disputerà sabato 10 giugno. Fino ad ora le due squadre hanno avuto modo di sfidarsi soltanto in amichevole, la prima volta nell'agosto 2010 (vittoria dell'Inter per 3-0) e la seconda nell'estate del 2011 (vittoria del City per 3-0).

Per questa finale sia Simone Inzaghi che Pep Guardiola avranno a loro disposizione tutto l'organico.

I nerazzurri infatti hanno recuperato Mkhitaryan e Correa che nelle scorse settimane si erano fermati ai box per alcuni problemi fisici. Gli inglesi invece hanno ritrovato al 100% Kyle Walker, uscito acciaccato dopo la finale di FA Cup vinta contro il Manchester United.

Le probabili formazioni di Manchester City-Inter

Simone Inzaghi e Pep Guardiola dovrebbero confermare i propri moduli tattici: 3-5-2 per l'Inter e 4-1-4-1 per i campioni d'Inghilterra che in fase di possesso palla si trasforma in 3-2-4-1 con l'avanzamento di Stones sulla linea del centrocampo.

Inzaghi dovrebbe schierare il terzetto Darmian-Acerbi-Bastoni davanti a Onana; sulle fasce Dumfries e Dimarco; a centrocampo Barella e Calhanoglu sicuri, Brozivic al momento in vantaggio su Mkhitaryan che non ha ancora tanti minuti nelle gambe dopo il problema muscolare accusato contro il Milan e dovrebbe partire dalla panchina.

In attacco c'è sempre la tentazione Lukaku ma, al momento il piano tattico dovrebbe essere quello di schierare Dzeko dall'inizio con il belga pronto a entrare a gara in corso.

INTER (3-5-2) - Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Nella testa di Guardiola la formazione è praticamente fatta: alle spalle di Haaland agirà un quartetto tutto talento e fantasia formato da Bernardo Silva e Grealish sugli esterni e Gundogan e De Bruyne al centro.

In mediana prevarranno i muscoli di Rodri e Stones, la line difensiva sarà formata da Walker, Dias e Akanji. Se Walker dovesse avvertire piccoli fastidi alla schiena in difesa entrerebbe Aké come centrale di sinistra, con Akanji che scalerebbe sul centrodestra.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) - Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Dove vedere la finale di Champions League

La finale di Champions League tra Manchester City e Inter verrà trasmessa in oltre 200 paesi nel mondo rendendo questa partita un vero e proprio evento planetario con una stima di almeno 350 milioni di persone che seguiranno il match. In Italia la finale sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4k (canale 213). I non abbonati alla PayTv potranno comunque seguire la finale in chiaro e in maniera gratuita anche sulle reti Mediaset e in particolare su Canale 5. Entrambe le emittenti trasmetteranno il pre partita a partire dalle ore 19:30 che vedrà protagonista la cantante brasiliana Anitta, affiancata dal il vincitore del Grammy Burna Boy.

Il calcio di inizio è in programma alle ore 21. La telecronaca Mediaset sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, su Sky invece la narrativa sarà affidata alla storica coppia formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Sarà possibile seguire la finale anche in streaming su Sky Go, Mediaset Infinity e NOW.