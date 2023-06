Nella prossima sessione estiva di Calciomercato il Milan potrebbe modificare il centrocampo e, per farlo, potrebbe pescare in casa Inter. I rossoneri sono alla ricerca di elementi soprattutto di quantità visto che è andato via Tiémoué Bakayoko, mentre Ismael Bennacer dovrebbe tornare in campo tra novembre e dicembre. Per questo motivo, uno dei nomi finiti nel mirino sarebbe quello di Roberto Gagliardini che andrà in scadenza di contratto con l'Inter il 30 giugno.

Tra i nomi chiacchierati sul mercato c'è anche quello di Terzic. Il terzino sinistro chiede uno spazio che la Fiorentina difficilmente potrà concedergli, visto che davanti a lui c'è il capitano Cristiano Biraghi.

Il laterale serbo potrebbe restare in Italia, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Bologna.

Milan su Gagliardini

Roberto Gagliardini lascerà l'Inter alla fine di giugno da svincolato perché non rinnoverà il contratto in scadenza con i nerazzurri. L'annata dell'ex Atalanta non è stata memorabile, con Simone Inzaghi che difficilmente ha puntato su di lui dal primo minuto e, quando lo ha fatto, le prestazioni del centrocampista bergamasco non sono state sufficienti, come nel caso del match contro il Napoli quando si è fatto espellere per doppia ammonizione prima della fine del primo tempo.

Gli estimatori, comunque, non mancano, e tra questi ci sarebbe Stefano Pioli che avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo del Milan.

D'altronde, fu proprio lui a volerlo all'Inter nel gennaio del 2017, quando fu acquistato dall'Atalanta per 25 milioni di euro.

Il Milan vorrebbe proporre a Gagliardini un contratto triennale (fino al giugno del 2026) a 2,5 milioni a stagione più bonus che gli consentirebbero di arrivare a 3 milioni. Una cifra inferiore rispetto ai 3,5 milioni che percepiva in nerazzurro, ma sarebbe un accordo che permetterebbe al calciatore di continuare a giocare ad alti livelli.

Bologna su Terzic

Aleksa Terzic potrebbe lasciare la Fiorentina quest'estate, soprattutto se non dovesse ricevere garanzie da Vincenzo Italiano su un impiego più assiduo. Per questo motivo starebbe prendendo quota l'ipotesi Bologna, alla ricerca di un terzino sinistro affidabile.

Le due società starebbero pensando anche ad uno scambio con Riccardo Orsolini che piace molto al club di Rocco Commisso. In questo caso, però, sarebbe necessario un conguaglio economico a favore dei rossoblu intorno ai 10 milioni di euro.