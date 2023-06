Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare tra qualche settimana, una volta archiviata la finale di Champions League contro il Manchester City, è quello difensivo. Andrà via Milan Skriniar, promesso sposo al Paris Saint Germain, ma anche Danilo D'Ambrosio potrebbe andare via, entrambi in scadenza di contratto, mentre Francesco Acerbi dovrebbe essere riscattato dalla Lazio, con Stefan De Vrij che sembra vicino al rinnovo. Servirà almeno un innesto in difesa, e uno dei nomi sondati nelle ultime settimane sarebbe quello di Kalidou Koulibaly, che al Chelsea non sembra essersi ambientato.

Il Napoli potrebbe cambiare qualcosa in mezzo al campo la prossima estate. Gli azzurri si stanno guardando intorno per alzare ulteriormente il tasso tecnico e uno dei nomi che piacciono maggiormente è quello di Luis Alberto. Lo spagnolo è di fronte ad un bivio: o rinnoverà il contratto in o sarà ceduto dalla Lazio.

Inter su Koulibaly

L'Inter avrebbe messo nel mirino Kalidou Koulibaly per rinforzare la difesa la prossima estate. Il centrale senegalese è stato acquistato dal Chelsea lo scorso anno, versando nelle casse del Napoli 40 milioni di euro, ma il suo rendimento non è stato dei migliori e proprio per questo non è da escludere un suo ritorno in Italia.

D'altronde la società nerazzurra cerca almeno un innesto di livello per il reparto arretrato, che perderà Milan Skriniar, in scadenza di contratto e promesso sposo del Paris Saint Germain.

In Italia il classe 1991 ha sempre fatto la differenza, affermandosi come uno dei migliori, se non il miglior difensore del campionato con la maglia del Napoli. I rapporti tra Inter e Chelsea potrebbero anche facilitare il buon esito della trattativa, anche se i Blues non vogliono realizzare una minusvalenza. Per questo motivo avrebbero chiesto l'inserimento nell'affare di André Onana, ma la controproposta del club meneghino è stata chiara.

Volete Onana? Servirà un indennizzo da 40 milioni di euro oltre al rinnovo del prestito di Romelu Lukaku e il prestito dello stesso Koulibaly.

Napoli su Luis Alberto

Luis Alberto potrebbe essere uno dei grandi nomi ad infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato. Il centrocampista spagnolo ha fatto la differenza anche quest'anno con la maglia della Lazio, mettendo insieme sei gol e sette assist in trentacinque partite di campionato, ma non è più giovanissimo, essendo un classe 1992.

Proprio per questo i biancocelesti sarebbero pronti a cederlo e la sua valutazione si aggira sui 20-25 milioni di euro ma le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari con Piotr Zielinski, che piace molto a Maurizio Sarri.