La Juventus sta mostrando una chiara tendenza verso la valorizzazione dei talenti italiani nel processo di ricostruzione della squadra. Questo approccio è in linea con il ringiovanimento della rosa e l'obiettivo di contenere i costi. Tuttavia, l'impegno della Juventus nel mercato italiano va oltre la semplice continuità del lavoro svolto con i giocatori Under 23 nel progetto Next Gen.

Questa direzione sarebbe stata indicata dalla proprietà, con John Elkann che desidera che la Juventus torni ad essere la squadra più rappresentata nello spogliatoio della nazionale italiana, seguendo la tradizione del club.

Dopo l'Europeo, la presenza di giocatori bianconeri nella Nazionale è diminuita notevolmente. Tuttavia, Giovanni Manna, che si è sempre dimostrato abile nel mercato italiano e nella scoperta di talenti anche nelle categorie inferiori, sta già lavorando su diverse piste che portano ai futuri talenti azzurri.

La Juventus mira quindi a rafforzare la sua connessione con il calcio italiano, puntando sui giovani talenti del paese per costruire una squadra competitiva e sostenibile per il futuro.

La Juventus potrebbe investire su giovani italiani

La Juventus sta concentrando la sua ricerca principalmente nelle nazionali Under 21 e Under 20, al fine di avere maggior libertà d'azione nelle trattative di mercato e di gestire i costi in maniera più sostenibile.

Oltre ai giovani talenti già presenti nel vivaio come Miretti, Fagioli e Kean, di cui si spera che quest'ultimo possa riconquistare la fiducia di Mancini, la Juventus sta osservando e stabilendo contatti discreti per avviare trattative in qualsiasi momento.

Un giocatore che attira particolare attenzione è Parisi, esterno sinistro dell'Empoli e della nazionale Under 21.

Nel caso in cui Iling Jr lasciasse la squadra, cosa probabile poiché il giovane inglese classe 2003 è molto apprezzato in Premier League e ha un contratto in scadenza nel 2025, la Juventus sarebbe interessata a Parisi. Invece, Cambiaso, già facente parte della Juventus, potrebbe continuare il suo percorso di crescita con un altro anno in prestito al Bologna, che desidera trattenerlo.

Il mercato della Juve

La Juventus è fra le società che potrebbero riportare Zaniolo in Serie A (l’altro è il Milan), nel frattempo il giocatore del Galatasaray è tornato tra i convocati a Coverciano. E poi evidente la linea della società bianconera con il sondaggio fatto con il Chelsea per ottenere il prestito di Casadei, premiato come miglior giocatore del mondiale Under 20. L’ex centrocampista dell’Inter ha prospettiva da top player: Manna farebbe volentieri un'offerta per lui, riuscisse a strapparlo per un diritto di riscatto a costi vantaggiosi. La nuova ItalJuve passerà anche dal portiere: uno tra Vicario e Carnesecchi potrebbe essere il sostituto di Szczesny, che però dovrebbe rimanere a Torino anche nella stagione 2023-2024.