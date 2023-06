Nelle scorse ore l'ex giocatore Daniele Adani ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri lanciando una critica piuttosto diretta verso il tecnico toscano. Di quello che potrebbe essere il futuro del manager da Livorno hanno inoltre detto la loro opinione anche Ciro Venerato a Rai Sport e Luca Marchetti a Sky Sport.

Adani torna a criticare Allegri: "Pirlo per statistiche lo supera in tutto ed ha conquistato 2 titoli"

L'ex calciatore dell'Inter Daniele Adani è tornato a parlare della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri. Adani, intervenuto come di consueto nella trasmissione Twitch condotta da Christian Vieri, la Bobo TV, ha dunque lanciato una frecciatina nei confronti del manager livornese, confrontando le sue ultime annate con la Juve con quella vissuta da Andrea Pirlo: "Pirlo due coppe, Allegri invece ha conquistato zero titoli in due anni.

Allegri sente che non c’è più fiducia di nessuno. Chiaramente nella comunicazione ormai c’è rassegnazione. Il tanto amore per la Juventus secondo me si dimostra facendo un passo indietro. Negli ultimi nove anni ha preso soldi dalla Juventus in ben otto anni, anche l’anno in cui era stato esonerato…". Adani ha poi proseguito con il confronto tra Pirlo ed Allegri, sottolineando come il primo superi per azioni create, punti ottenuti e statistiche offensive il livornese.

Venerato su Allegri: "Il suo contratto rappresenta un problema per la Juventus"

Anche Ciro Venerato, giornalista sportivo della Rai, ha parlato di Massimiliano Allegri e di quello che potrebbe essere il suo futuro alla guida della Juventus.

Secondo Venerato, ospite negli studi di Rai Sport, ha dunque detto del manager livornese: "Il contratto di Allegri è un problema, quei 43 milioni di euro pesano anche per Elkann. La Juve sperava che PSG o Real Madric contattasse Allegri ma così non è accaduto. Non c'è transazione, o lo esonerano o resta. Se si dovesse arrivare al divorzio, il primo nome è Tudor e qualche esponente della Juve ha detto a Tudor di temporeggiare, una cosa che ha dato molto fastidio ad Allegri".

Marchetti: "Gli indizi che arrivano ci portano a dire che la Juventus andrà avanti con Allegri"

Infine, anche il giornalista Luca Marchetti ha parlato del possibile futuro di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport, dicendo quanto segue: "Alla Juve avanti con Allegri? Gli indizi ci portavano verso questa situazione qua, non è solamente una questione economica ma dialettica.

All’interno della società ci sono delle visioni diverse, c’è la consapevolezza che l’annata non è andata come si sperava ma non è solo responsabilità di Allegri. Ci sono diversi fattori che hanno portato la Juventus a vivere una stagione non da protagonista".