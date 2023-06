Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è intervenuto spiegando le motivazioni per le quali la Juventus dovrebbe continuare almeno per almeno un altro anno con Massimiliano Allegri. Del possibile futuro del tecnico toscano ha parlato in queste ore anche Ivan Reggiani.

Bargiggia su Max Allegri: 'Alla Juve converrebbe mandarlo via al termine della prossima stagione'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Juvenews.eu e ha parlato della Juventus e del possibile futuro di Massimiliano Allegri.

"Io posso dire, sulla base di quello che mi risulta, la valutazione che hanno fatto i dirigenti della Juventus. Prendere un nuovo allenatore e bruciarlo in un’annata che si prospetta di transizione non converrebbe. Per cui, alla società bianconera converrebbe tenere Allegri almeno un altro anno e poi cambiarlo al termine della prossima stagione, con un solo anno di contratto davanti, in caso di flop".

Il giornalista poi, restando in tema, ha affermato che il tecnico toscano, secondo alcune sue fonti, non sarebbe stato contattato da nessun club proveniente dall'Arabia Saudita.

Bargiggia ha poi concentrato il suo intervento sui possibili movimenti di Calciomercato che la Juventus potrebbe effettuare: il giornalista, ha dapprima specificato come i bianconeri avrebbero avuto dei contatto con il Sassuolo per il profilo di Davide Frattesi, centrocampista attenzionato da diversi club della Serie A.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento sottolineando come la Juventus starebbe tentando di rinnovare il contratto ad Adrien Rabiot, francese che al termine del mese di giugno sarebbe altrimenti libero dal vincolo con i bianconeri.

Reggiani: "Allegri oggi si trova con le spalle al muro e deve prendere una decisione in fretta"

Anche l'intermediario Ivan Reggiani ha parlato di Massimiliano Allegri e delle indiscrezioni che vorrebbero un club arabo interessato a lui in un'intervista per Calciomercato.it: "Oltre un anno fa gli avevo fatto una proposta quando era fermo relativamente ad un’offerta che potesse arrivare in maniera concreta dall’Arabia Saudita con delle cifre da capogiro.

Lui era lì settimana scorsa probabilmente per incontrare le stesse persone con cui cercavo di metterlo in contatto. Ad oggi si trova con le spalle al muro, deve prendere una decisione urgentissima".

Reggiani ha poi concluso il suo intervento parlando di coloro che potrebbero eventualmente ereditare la panchina di Allegri alla Juventus, facendo i nomi di Roberto De Zerbi e Zinedine Zidane.