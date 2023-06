Nelle scorse ore il giornalista sportivo Italo Cucci ha parlato della Juventus e delle motivazioni per le quali il club bianconero dovrebbe continuare ad affidare la propria panchina a Massimiliano Allegri. Del futuro di Allegri hanno inoltre parlato anche Nicola De Bonis a Tuttojuve.com ed il direttore generale della Juve Maurizio Scanavino a Sky Sport.

Cucci sulla permanenza di Allegri alla Juventus: "Il club bianconero non ha i soldi per esonerarlo"

Il giornalista sportivo Italo Cucci è tornato a parlare della Juventus e di quello che dovrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri alla guida della compagina bianconera.

Cucci, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni dell'emittente radiofonica Radio Napoli Centrale ha dunque detto del manager da Livorno: "Non hanno i soldi per mandarlo via. Io non lo manderei via, tutto sommato è quello che ha vinto più scudetti nella storia bianconera". Cucci, rintuzzando poi sull'argomento Juventus, ha aggiunto: "Non ha mai bisogno di rinascere. Non l’ha fatto neanche dalla B alla A. E' sempre stata la Juventus e resta la Juventus".

De Bonis sulla permanenza di Allegri: "La sensazione è che il club bianconero non potesse fare altrimenti"

Anche il giornalista Nicola De Bonis ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. De Bonis, su Tuttojuve.com, ha dunque detto del manager livornese: "La sensazione è che non si potesse fare altrimenti, la Juventus si prende un grosso rischio ma non è scritto da nessuna parte che le cose dovranno andare ancora peggio.

Io, a malincuore, lo avrei sollevato dall'incarico per diversi motivi. Ora la palla torna a lui e alla società, perché solo con le spalle ben coperte si possono ottenere risultati importanti".

Juventus, Scanavino conferma Allegri: "Non è mai stato in discussione, con lui condivisione totale"

Infine, anche il direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino ha parlato di quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri.

Il dirigente bianconero, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport, ha dunque detto del manager toscano: "Allegri non è mai stato in discussione. Con lui c'è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dalla gestione della parte sportiva fino al mercato e all'organizzazione finanziaria della società. Con Allegri abbiamo da sempre incontri o contatti quotidiani.

In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera e il nostro rapporto, si è consolidato rapidamente. Non sono mancati momenti di confronto ma con la volontà di fare il meglio per la squadra".