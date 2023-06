Secondo quanto riportato da Arabic Sport 360, sembrava che Massimiliano Allegri avesse praticamente accettato l'ultimo rilancio dell'Al Hilal, che avrebbe proposto al tecnico 30 milioni di euro l'anno più 10 milioni di bonus alla firma.

Nonostante i rilanci e le insistenze però, pare che il tecnico della Juventus abbia rifiutato ogni proposta: ad andare in questa direzione diversi giornalisti e addetti ai lavori, uno degli ultimi in ordine di tempo Orazio Accomando di Dazn che ha confermato come secondo le sue fonti il tecnico avrebbe deciso di proseguire la sua avventura a Torino.

Allegri rimarrà alla Juventus anche nella stagione 2023-2024

Secondo il giornalista sportivo di Dazn Orazio Accomando, Allegri rimarrà dunque a Torino anche nella prossima stagione. In molti concordano con lui, a questo punto sembra definitiva la decisione di Allegri di rimanere alla Juventus.

Sull'argomento di recente ha parlato anche Claudio Zuliani che ha dichiarato come il tecnico della Juventus si stia godendo le vacanze senza pensare alle offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Secondo il giornalista, Allegri vuole riscattarsi alla Juventus ed è pronto a lavorare con Cristiano Giuntoli, che a giorni potrebbe approdare ai bianconeri come nuovo direttore sportivo.

Marcello Chirico sulla decisione di Allegri di rimanere alla Juventus

Anche Marcello Chirco, altro giornalista sportivo, ha commentato la decisione di Massimiliano Allegri di non accettare l'offerta dell'Al Hilal: "I tifosi non lo vorrebbero più e si stupiscono del perché Massimiliano Allegri non accetti i 90 milioni offerti dal club arabo Al Hilal.

Non li accetta perché può permettersi di farlo, essendo già milionario di suo, e quindi può scegliere. E Max ha scelto di restare ancora alla Juve".

Parole importanti quelle del giornalista confermate evidentemente anche dall'evoluzione del mercato della società bianconera. Ci si riferisce in particolar modo ad Adrien Rabiot, che sembra vicinissimo al prolungamento di contratto per un'altra stagione con la Juventus, e all'acquisto di Timothy Weah, che sembra il perfetto sostituto di Juan Cuadrado, essendo in grado di giocare in fascia e in più ruoli.

Due mosse che sembrano arrivate su impulso proprio di Allegri.

Seguendo il tram tram via social, i tifosi vorrebbero una partenza del tecnico, ormai contro il proprio stesso 'popolo' per l'eccessivo attendismo e tatticismo con cui ha affrontato le gare della scorsa stagione ma a quanto pare Allegri vuole restare proprio per smentire gli scettici sulla bontà del proprio lavoro.