Il giornalista sportivo Paolo De Paola ha scritto un editoriale su Tuttosport dedicato alla Juventus e al malcontento di una parte della piazza bianconera nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri. Sul manager livornese ha detto la propria opinione anche l'ex Juve Alessandro Birindelli, intervistato ai microfoni del quotidiano piemontese Tuttosport.

De Paola: "Allegri in Arabia sarebbe una fortuna per la Juventus che dovrebbe ascoltare il sentimento della gente"

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo De Paola è tornato a scrivere sulla Juventus e su quello che potrebbe essere il futuro del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

De Paola, in un editoriale pubblicato sulle colonne di Tuttosport, ha dunque scritto del manager da Livorno: "Allegri in Arabia o altrove? Magari! Sarebbe un vero colpo di fortuna per la Juve, ma solo il tempo potrà alimentare o deprimere le speranze dei tifosi bianconeri. Il sentimento Allegriout è troppo forte per non essere ascoltato dalla proprietà. Anche perché non si basa su reazioni isteriche o istintive, ma su dati di fatto. Da due anni la Juve è bruttissima da vedere, non vince nulla e ha disperso un immenso patrimonio giocatori". De Paola ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri, sottolineando come in questi due anni sotto la sua gestione la Juventus non sia stata in grado di costruire nulla per il futuro.

Il giornalista ha poi confrontato il lavoro svolto dal manager Livornese con quello fatto da Spalletti al Napoli, evidenziando come il paragone tra i due sia impietoso per Allegri. De Paola ha infine concluso il suo articolo domandando alla Juventus e al suo dirigente Francesco Calvo se sia giusto effettivamente continuare nel prossimo futuro con un allenatore scelto da una dirigenza che non è più presente alla Continassa per i noti avvenimenti giudiziari degli ultimi mesi.

Juve, Birindelli difende Allegri: "Ha dovuto fare troppe cose in questa stagione ed ha perso di vista il suo lavoro"

Di Massimiliano Allegri e del suo operato alla Juventus ha parlato anche l'ex calciatore Alessandro Birindelli. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore da Tuttosport, ha dunque difeso il manager da Livorno asserendo quanto segue: "In questa stagione Allegri ha dovuto fare troppo e ha perso di vista il suo lavoro principale, allenare la squadra.

Ha perso tante energie nell’occuparsi di altre cose che non dipendevano da lui e che non avrebbe dovuto gestire lui". Birindelli ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri sottolineando: "Il rispetto dei ruoli è fondamentale, quando si mescolano si crea una confusione generale. Poi ci sono stati i tanti infortuni, i giocatori chiave che non si sono visti per quasi tutto l’anno".