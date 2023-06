Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianluigi Longari ha scritto un editoriale su Sportitalia.com sulla Juventus e su quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri. Dello stesso argomento ha detto la propria opinione ai microfoni di TMW Radio anche l'ex calciatore Simone Braglia.

Longari sul futuro di Allegri: "Le sue quotazioni alla Juventus sono in picchiata, si pensa ad un cambio di guida tecnica"

Il giornalista sportivo Gianluigi Longari ha scritto un editoriale pubblicato sulle pagine di Sporitalia.com dedicato alla Juventus e a quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri alla guida del club bianconero.

Secondo Longari, i massimi dirigenti della "Vecchia Signora" starebbero dunque pensando ad un esonero del livornese in estate: "Le quotazioni di Allegri sono in picchiata, e nonostante il via libera per l'agognato approdo di Giuntoli in bianconero non sia stato ancora concesso da Aurelio De Laurentiis, sta crescendo anche in seno alla proprietà la valutazione secondo cui un cambio di guida tecnica sia decisamente opportuno in vista del nascente progetto di rinnovazione". Longari ha poi rintuzzato sull'argomento, spiegando come la Juventus starebbe valutando questo cambio per diversi motivi, primo su tutti il depauperamento dei cartellino di diversi calciatori. Inoltre, secondo Longari, i diversi allenatori che si stanno liberando dai propri vincoli contrattuali come Tudor o ancora prima Conte, rappresenterebbero un'alternativa che i dirigenti della Juventus non vorrebbero farsi sfuggire.

Juve, Braglia su Allegri: "E' stata una minestra sin troppo riscaldata, i soldi di Exor possono servire per un suo addio"

Anche l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato di Allegri e di quello che potrebbe essere il suo futuro alla Juventus. Braglia, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio ha dunque detto del manager da Livorno: "Allegri?

E' una minestra troppo riscaldata e le casse di Exor possono tornare utili per un addio. Dipenderà però poi il nome del successore da che tipo di svolta ci sarà". Braglia ha poi detto la propria opinione sulla stagione della Juventus e su quello che potrebbe accadere in estate: "Mancheranno gli introiti della Champions ma anche in generale dell'Europa.

Ci sono tante voci su alcuni big che potrebbero essere venduti, vedi Vlahovic. Bisogna vedere prima del tecnico che tipo di ambizioni ci saranno e quanto tempo non ci sarà la Champions". Braglia ha poi concluso il suo intervento facendo una menzione alla finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia e sottolineando come ai giallorossi siano mancati troppi giocatori per vincere la coppa.