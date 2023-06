Nelle scorse ore il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi ha parlato ai microfoni della trasmissione Fuori di Juve di Massimiliano Allegri. Del tecnico toscano e della sua permanenza alla Continassa ha detto la propria opinione anche l'ex calciatore bianconero Beniamino Vignola, intervistato da Juvenews.eu.

Lucchesi: "Se la Juventus mettesse in discussione Allegri commetterebbe un errore"

Il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Fuori di Juve e tra gli argomenti toccati c'è stata anche la Juventus e quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri.

In merito, Lucchesi ha detto: "Non mi permetto di dare consigli ai bravi dirigenti bianconeri, ma in questo momento a mio avviso sarebbe un errore mettere in discussione Allegri alla Juventus. Dallo scorso anno ad oggi non è cambiato nulla, nel senso che l'allenatore toscano non credo abbia dimenticato come si fa il suo mestiere. Ci sono stati problemi extracampo, ovviamente non dipesi da lui. Certamente poteva fare meglio, ma lo stesso discorso vale per i giocatori e la società". Lucchesi ha poi continuato con il discorso su Allegri sottolineando come la Juventus dovrebbe dare fiducia al tecnico livornese rispettando le tempistiche del contratto con il quale lo ha ingaggiato.

Vignola: "Allegri merita la riconferma e se non ci fossero state le penalizzazioni la Juve oggi sarebbe in Champions"

Di Massimiliano Allegri e del suo operato alla Juventus ha parlato anche l'ex calciatore bianconero Beniamino Vignola. Quest'ultimo, intervistato ai microfoni di Juvenews.eu, ha detto del manager da Livorno: "Allegri merita la riconferma?

Secondo me sì. Con tutto quello che ha subito la Juventus, ha fatto un miracolo. È l’allenatore giusto da cui ripartire". Vignola ha poi rintuzzato con la difesa nei confronti di Allegri dicendo: "Del gioco tutti possono dire il contrario di tutto. Quello che conta sono i risultati. E la classifica dice che, senza penalizzazione, la Juve sarebbe in Champions League".

Vignola ha poi sottolineato come la Juventus dovrebbe ripartire da una dirigenza solida composta da dirigenti con un maggior spessore rispetto a quelli che attualmente si trovano alla Continassa. Vignola ha poi parlato di Dusan Vlahovic, sottolineando come il serbo non sia un campione ma che giudicarlo in base alla stagione appena passata con la maglia della Juventus potrebbe altresì alterare il giudizio sulle sue qualità. Infine, l'ex calciatore della Juventus ha evidenziato come nella prossima stagione ci si dovrà attendere una risposta concreta da Paul Pogba.