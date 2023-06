La trasferta a Siviglia, insieme ai recenti risultati deludenti in campionato, ha inevitabilmente messo in discussione il futuro di Massimiliano Allegri. Se fino a poche settimane fa sembrava quasi certo che il tecnico livornese sarebbe rimasto sulla panchina della Juventus, ora si avverte un cambiamento nell'aria. Le notizie di mercato dei giornali sportivi parlano già di un possibile successore di Allegri con tanti nomi avvicinati alla società bianconera. A parlare del futuro professionale del tecnico è stato anche il giornalista sportivo Luca Momblano.

Momblano ha parlato del futuro professionale di Allegri

Il giornalista sportivo Luca Momblano a Juventibus ha dichiarato: ‘Allegri avrebbe fatto sapere alle persone giuste di essere disposto a far rivedere il suo contratto. Una mossa disperata pur di rimanere’.

È importante ricordare che Allegri ha un contratto con la Juventus in scadenza nel 2025, del valore di circa 9 milioni di euro, comprensivo di parte fissa e bonus. Questa dichiarazione potrebbe aprire nuove possibilità per il futuro di Allegri alla Juventus. Nonostante i recenti risultati deludenti, sembra che il tecnico sia ancora interessato a rimanere al club e sarebbe disposto a prendere in considerazione una revisione del suo contratto.

I possibili nomi per il dopo Allegri

La candidatura di Vincenzo Italiano sta guadagnando sempre più credibilità: alla Fiorentina ha confermato le sue capacità mostrate negli anni precedenti con lo Spezia, dimostrandosi un allenatore in grado di proporre un calcio moderno e piacevole.

Ma sarà già pronto per una grande squadra?

Questo è ancora incerto, considerando anche che il presidente Commisso difficilmente lo lascerebbe partire se la Juventus dovesse manifestare interesse. Nel frattempo, il campionato ha anche messo in mostra il bel gioco del Bologna di Thiago Motta: l'italo-brasiliano viene avvicinato anche alla panchina del Paris Saint Germain, rappresentando un'altra interessante scommessa.

Ci sono poi anche due ex allenatori della Juventus come nomi considerati dalla società per la panchina. Parliamo di Igor Tudor e Fabio Grosso. Il primo è stato anche vice-allenatore nella stagione di Andrea Pirlo e dopo una stagione all'Olympique Marsiglia ha ufficializzato la sua partenza dalla società francese. Per quanto riguarda Grosso è cresciuto come tecnico dal 2014 al 2017 nella Primavera bianconera e in questa stagione ha portato il Frosinone alla promozione nel campionato italiano.

Si attende l'incontro fra Allegri e la Juventus per decidere insieme il futuro professionale del tecnico. A breve potrebbe essere ufficializzato Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo della società biancoenra.