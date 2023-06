Per la Juventus è iniziata la fase di programmazione della stagione 2023/2024.

La società bianconera avrebbe deciso di confermare Massimiliano Allegri, è dunque tempo di guardare al mercato. Prima di capire quali possano essere gli innesti bisognerà accertarsi di non poter trattenere nessuno dei partenti, primo fra tutti, Adrien Rabiot.

Stano a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, il club farà così un ultimo tentativo per trattenere il francese offrendo il prolungamento di un anno: l'alternativa, in caso sfumi l'affare, sarebbe Davide Frattesi del Sassuolo con la società che potrebbe al riguardo offrire il prestito di Matias Soulè.

La Juventus pensa al mercato

Adrien Rabiot è stato uno dei migliori giocatori dell'annata appena terminata: molto stimato da Massimiliano Allegri in merito al quale ha sempre detto di avere 'un motore diverso dagli altri', il centrocampista transalpino è diventato uno dei più performanti calciatori d'Europa nel ruolo, considerato dunque che il suo contratto scadrà il 30 giugno è molto probabile che all'entourage arrivi più di un'offerta.

Nonostante la mancata qualificazione alla Champions League il club vorrebbe provare a trattenere il francese offrendo il prolungamento di un anno alle stesse condizioni attualmente in essere: dopo anni difficili, pare infatti che Rabiot e l'ambiente abbiano finalmente legato, da qui la speranza della società di poter strappare un accordo seppure annuale.

La Juventus valuta le alternative: piacerebbe Frattesi, occhio anche a Milinkovic-Savic

In caso di insuccesso, l'alternativa sarebbe da tempo stata individuata in Davide Frattesi. Sul giocatore classe 99 di proprietà del Sassuolo ci sarebbe l'interesse di diverse società, Roma e Inter su tutte, ecco che all'orizzonte si profila un'asta per acquisirne le prestazioni.

Per convincere il Sassuolo la società avrebbe individuato tre contropartite tecniche che potrebbero mitigare il costo del cartellino del mediano, su tutti De Winter, Ranocchia e Soulè. I primi due rientreranno alla Juventus dai prestiti a Empoli e Monza mentre l'argentino ha maturato un'importante esperienza con la prima squadra bianconera con la quale quest'anno è anche arrivato il primo gol in Serie A, quello del 4-2 in Juventus vs Sampdoria.

Adesso non resta che attendere per capire come evolverà la situazione di Rabiot: sullo sfondo rimane sempre il possibile affare con la Lazio con la quale i bianconeri starebbero trattando ormai da mesi l'acquisto di Milinkovic-Savic.