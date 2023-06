Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport il ds del Napoli Cristiano Giuntoli starebbe cercando di mediare la sua uscita dal club partenopeo per poi approdare alla Juventus. Del possibile passaggio alla Continassa del direttore sportivo toscano hanno parlato anche Paolo Bargiggia su Twitter e Giovanni Galeone sulla Gazzetta dello Sport.

Juve, Giuntoli starebbe spingendo per rescindere con il Napoli, il ds potrebbe liberarsi nella prossima settimana

La Juventus e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sarebbero sempre più vicini: a farlo sapere è stato il quotidiano la Gazzetta dello Sport, che nelle scorse ore ha reso noto come il ds toscano starebbe stringendo i tempi per liberarsi dal contratto che lo lega al club partenopeo fino al 2024.

Stando alle indiscrezioni della "Rosea" il presidente De Laurentiis non vorrebbe lasciar partire anticipatamente Giuntoli che tuttavia, per non separarsi in maniera brusca dalla società campana, sarebbe disposto a rinunciare ad emolumenti che altrimenti avrebbe percepito dal Napoli. La Juventus, qualora Giuntoli riuscisse a rescindere con il club partenopeo, avrebbe già pronto il contratto per lui che consisterebbe in un quinquennale da 1.5 milioni di euro a stagione. Oltre a questo, Giuntoli dovrebbe portare con se nella sua nuova avventura in bianconero due collaboratori, vale a dire Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli.

Bariggia: "La Juventus aspetterà ancora 10 giorni Cristiano Giuntoli e se non arrivasse promuoverà Manna"

Della Juventus e del possibile arrivo in bianconero del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha scritto nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia. Quest'ultimo, in un messaggio pubblicato sulle proprie pagine Twitter ha dunque detto in merito: "La Juventus fc aspetterà Giuntoli ancora per una decina di giorni.

Se Aurelio De Laurentiis continuerà a non liberare il ds dello scudetto, sarà promosso Manna nel ruolo ma è fin troppo chiaro che, data l'inesperienza dello stesso, Allegri continuerà ad avere ampi margini di manovra".

Juventus, Galeone: "Giuntoli, per quello che ha fatto vedere al Napoli, sarebbe un bel rinforzo"

Anche l'ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato di Cristiano Giuntoli e del suo accostamento alla Juventus.

Ecco quindi quanto detto in merito da Galeone nelle scorse ore ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Giuntoli, per quello che ha fatto vedere a Napoli, sarebbe un bel rinforzo. Sicuramente è organizzato nella ricerca dei giocatori in giro per il mondo. Alla Juve servirebbero 2-3 colpi tipo i Kvaratskhelia e i Kim della scorsa estate, arrivati a Napoli da semisconosciuti e poi decisivi per lo scudetto".