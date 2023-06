Nelle scorse ore il giornalista nonché cronista della Rai Francesco Repice ha parlato della Juventus e delle indiscrezioni che vorrebbero Massimiliano Allegri a rischio esonero per la prossima estate. Lo stesso Allegri, nel post gara con l'Udinese ed ai microfoni della trasmissione Pressing, ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro alla guida della compagine bianconera.

Juventus, Repice sulla permanenza di Allegri: "Nel post Udinese ho percepito la sua rassegnazione"

Il giornalista della Rai Francesco Repice è tornato a parlare della Juventus e nello specifico di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri alla guida del club bianconero.

Repice, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Juvenews.eu ha detto del manager da Livorno: "Allegri resta alla Juve? L’ho sentito post Udinese. Non mi sembra. L’ho percepito molto rassegnato…”. Repice ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri, asserendo: "Io penso che, quando Allegri sostiene implicitamente di aver ricoperto tanti ruoli che non gli competevano in questa stagione, oltre a quello del semplice allenatore, abbia perfettamente ragione. Non è emersa la solidità societaria storica della Juventus che abbiamo sempre conosciuto". Repice, continuando a parlare di Juventus, ha poi virato sull'argomento Calciomercato, sottolineando come i bianconeri oltre al sacrificio di Dusan Vlahovic, attaccante serbo che sarebbe sotto osservazione del Bayern Monaco, potrebbero essere costretti a cedere anche un altro elemento dell'attuale rosa.

Infine, Repice ha concluso il suo intervento parlando del possibile arrivo alla Juventus di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, sottolineando come il ds toscano abbia tali capacità da poter far bene in qualsiasi club andasse.

Allegri sul suo futuro alla Juventus: "MI metto a disposizione della società come ho sempre fatto"

Del suo futuro alla guida della Juventus ha parlato lo stesso Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, intervenuto ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing nel post gara del match vinto per 0 a 1 contro l'Udinese ha dunque parlato di quello che potrebbe accadere in estate, asserendo quanto segue: "Sulla bilancia metto la mia professionalità, la mia serenità e il mio lavoro, tutto il resto dipende dalla società.

Io non mi devo né confermare né smentire, ma mettermi a disposizione, come ho sempre fatto, per il bene della Juventus alla quale sono legato sia professionalmente che sentimentalmente e di questo sono molto contento. Tutte le annate si sono possono migliorare, si poteva migliorare quando vincevamo gli Scudetti figuriamoci questa annata".