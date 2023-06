Durante un'intervista a Radio BiancoNera, l'opinionista Francesco Rinaldi è tornato sulle vicende giudiziarie che hanno interessato la Juventus nel corso dell'anno commentando la decisione di Andrea Agnelli di fare ricorso al TAR per l'inibizione ricevuta nell'ambito del caso plusvalenze: "Era prevedibile che ciò accadesse. Questo è uno dei motivi per cui Andrea Agnelli e la Juventus hanno preso strade separate. Agnelli aveva intenzioni più combattive nell'affrontare questa situazione rispetto alla proprietà" l'incipit del suo intervento.

Rinaldi ha parlato della decisione di Agnelli di ricorrere al Tar per il caso plusvalenze

"Il fatto stesso che Agnelli non fosse incluso nel patteggiamento della Juventus fa capire che ha deciso di andare direttamente allo scontro. Penso che, per quanto riguarda la Juventus, non ci saranno benefici anche se Agnelli dovesse avere ragione, perché si accetta tutto con il patteggiamento": queste le dichiarazioni di Francesco Rinaldi.

"Se Agnelli dovesse vincere al TAR, non so quale vantaggio potrebbe ottenere per la società. In realtà, in società non staranno tifando affinché Agnelli abbia ragione davanti al TAR, perché non ne verrebbero fuori in modo positivo" ha proseguito Rinaldi sottintendo una sorta di stoccata verso la strategia difensiva adottata dalla società, che alla fine ha limitato i danni e accettato un accordo per chiudere ogni pendenza.

Agnelli ha fatto ricorso al Tar

Come riportato da Luca Bargellini su tuttomercatoweb.com, Andrea Agnelli, l'ex presidente della Juventus, sta agendo su due fronti riguardo alle indagini che lo coinvolgono.

In relazione al processo sulle plusvalenze, l'ex numero uno della Juventus ha presentato un ricorso al TAR del Lazio contro la squalifica di 2 anni comminatagli dalla Giustizia Sportiva.

Allo stesso tempo, però, è ancora in corso un tentativo di intesa con la Procura Federale riguardante il filone di inchiesta connesso alla manovra stipendi: in caso di accordo l'opzione TAR decadrebbe.

Le possibili sanzioni UEFA per la Juventus

La Juventus attende infine di conoscere anche la decisione della UEFA in merito sempre alla vicenda plusvalenze che ne ha già segnato il cammino sportivo nazionale.

Se fosse riscontrata un'alterazione del bilancio societario la Uefa potrebbe decidere di squalificare per una o più stagioni la società bianconera dalle competizioni europee. In tal caso, non è da scartare la possibilità che il club faccia ricorso al Tas di Losanna, come dichiarato da diversi addetti ai lavori.