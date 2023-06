‘Adesso Elkann non può che allontanare Francesco Calvo, almeno dal settore tecnico. Mantenere un direttore tecnico che ha alimentato la fronda contro l'allenatore, mettendo in giro i giornalisti meno favorevoli ad Allegri (per usare un eufemismo), sarebbe il modo peggiore per iniziare la nuova stagione’. Questo il post su Twitter di Matteo Caronni in riferimento alle dichiarazioni di Maurizio Scanavino, che ha recentemente confermato Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Considerando il difficile rapporto umano e professionale fra il tecnico e Francesco Calvo, è probabile quindi che l’attuale direttore tecnico della società bianconera possa lasciare l’attuale ruolo magari per dedicarsi ad un altro settore aziendale della Juventus.

La conferma di Allegri potrebbe portare alla sostituzione di Francesco Calvo nel ruolo di direttore tecnico

Come dichiarato da Matteo Caronni la situazione societaria alla Juventus sembra essere sempre più tesa, specialmente per quanto riguarda la relazione tra Massimiliano Allegri e la dirigenza. A Udine si sarebbe verificata l'ennesima discussione tra il direttore tecnico Francesco Calvo e l'allenatore Massimiliano Allegri. Il confronto è avvenuto proprio nell'ultima giornata di campionato, pochi istanti prima del fischio finale contro l'Udinese. Qualcuno dalla panchina avrebbe mostrato ad Allegri un'azione che ha portato l'arbitro a concedere un calcio di rigore alla Roma. Il gol segnato da Dybala ha permesso alla squadra giallorossa di qualificarsi per l'Europa League insieme all'Atalanta, a discapito della Juventus.

Questo episodio avrebbe infastidito Allegri che ha lasciato il campo prima del triplice fischio. A quel punto sarebbe scoppiata una discussione verbale proprio con Calvo all'interno della Dacia Arena.

La giornalista Della Valle sul futuro professionale di Allegri alla Juventus

Una distanza fra le parti che è ormai evidente e si è manifestata ancora di più nell'intervista post-partita dell'allenatore bianconero, in cui ha espresso il suo distacco da Calvo in modo velato.

Alla luce della riconferma di Massimiliano Allegri, come sottolineato recentemente da Scanavino, è giusto pensare che il direttore tecnico sia a rischio. Da qui il post su Tweet del giornalista sportivo Matteo Caronni sulla possibile sostituzione di Francesco Calvo.

Non sarebbe certa però neanche la conferma di Massimiliano Allegri, ne ha parlato anche la giornalista sportiva Fabiana Della Valle che in un video pubblicato sul suo canale Youtube ha dichiarato che Allegri avrebbe confidato ad alcuni suoi amici di essere convinto che lo manderanno via dalla società bianconera