In casa Juventus è tempo di occuparsi del mercato con l'intento di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri mantenendo comunque sempre un occhio vigile in merito alla questione direttore sportivo: al riguardo si è espresso nelle ultime ore Maurizio Scanavino asserendo come nel ruolo verrà sicuramente promosso Giovanni Manna dal settore giovanile. Non è ancora chiaro se il club opterà poi per un'altra figura da affiancargli o se tutto sarà dato in mano a Manna.

Venendo al calciomercato giocatori, in queste ore, il club starebbe lavorando soprattutto sui terzini.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la società avrebbe avuto dei contatti per Lucas Vazquez che ha un solo anno di contratto ancora con il Real Madrid ed è dunque acquistabile ad un prezzo non eccessivo.

La valutazione di Vazquez è di circa 7-8 milioni di euro, cifra più che abbordabile: si parla anche di Ivan Fresneda in casa Juventus che piace già da diversi mesi, mentre in uscita ci sarebbe Alex Sandro con cui la società starebbe incredibilmente trattando la rescissione del contratto.

Alex Sandro verso la rescissione

Nel corso di questa stagione per Alex Sandro è scattato il rinnovo automatico con la Juventus fino al 2024 ma nonostante ciò la sua permanenza in bianconero sembra tutt'altro che scontata.

Tant'è che la Juventus e il giocatore sarebbero in contatto per una rescissione del contratto. Alex Sandro, qualora dovesse separarsi dalla Juventus, potrebbe approdare al Galatasaray. In ogni caso sulla corsia di sinistra i bianconeri dovrebbero riportare alla base Andrea Cambiaso che questa stagione ha giocato in prestito al Bologna.

Fresneda piace da mesi

Per la corsia di destra, invece, i nomi al vaglio della Juventus come accennato sarebbero quelli di Lucas Vazquez e Ivan Fresneda. Entrambi sono spagnoli ma i loro profili sono differenti per una questione di età e di prezzo. Vazquez è una classe 91 e il costo del suo cartellino si aggira tra i 6 e gli 8 milioni mentre per Fresneda l'esborso economico sarebbe superiore dato che si parla di un 2004.

In ogni caso le corsie laterali della Juventus andranno rinforzate al netto delle possibili partenze e dell'infortunio al ginocchio di Mattia De Sciglio che non sarà disponibile per i primi mesi del prossimo campionato. Anche Juan Cuadrado dovrebbe rimanere alla Juventus, il numero 11 bianconero dovrebbe presto ricevere la proposta di rinnovo del contratto dai dirigenti del club.