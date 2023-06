Nelle ultime settimane la Juventus avrebbe deciso di fare un ultimo tentativo per trattenere Adrien Rabiot. I bianconeri avrebbero proposto un rinnovo annuale al francese, e questa mossa sarebbe stata decisiva. Infatti il centrocampista transalpino avrebbe deciso di restare a Torino, e il rinnovo sarebbe ormai a un passo.

La permanenza di Rabiot, tuttavia, non escluderebbe la possibilità di inserire in rosa un altro centrocampista, come ha riportato Romeo Agresti su Twitter: "Il rinnovo imminente di Rabiot non esclude l'arrivo di un altro centrocampista.

La partita si gioca sulle partenze".

La Juventus dovrà piazzare gli esuberi

In casa Juventus, oltre a studiare le strategie migliori per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri, si sta lavorando anche per piazzare quei giocatori che non sono al centro del progetto.

In particolare, nella squadra bianconera sono rientrati dai prestiti Weston McKennie, Denis Zakaria e Arthur. Nessuno di questi tre giocatori, però, sembra destinato a restare a Torino. Le loro eventuali cessioni consentirebbero alla Juventus di potersi muovere sul mercato per un altro centrocampista.

"La partita si gioca sulle partenze (Zakaria, McKennie, Arthur). Ma la strategia è questa", ha spiegato il giornalista ed esperto di mercato Romeo Agresti.

A questo punto, resta da capire se la Juventus riuscirà a trovare una sistemazione ai suoi esuberi. In ogni caso, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma di Adrien Rabiot sul rinnovo di contratto. Dunque, la dirigenza sarebbe riuscita a convincere il francese, venendo così incontro alla richiesta di Massimiliano Allegri, per il quale la conferma dell'ex Paris Saint-Germain sarebbe fondamentale per la sua squadra.

West Ham su Zakaria

Tornando agli esuberi, starebbero giungendo indiscrezioni di mercato su Denis Zakaria. Sul centrocampista svizzero ci sarebbe l'interesse del West Ham. Gli Hammers vorrebbero acquistare l'ex Borussia Monchengladbach a titolo definitivo. Dunque, dopo l'anno non troppo fortunato al Chelsea, l'elvetico potrebbe restare in Premier League.

Juventus e West Ham dovrebbero quindi confrontarsi nei prossimi giorni per riuscire a trovare un accordo concreto per il trasferimento a titolo definitivo di Denis Zakaria alla formazione inglese. La sua cessione potrebbe portare soldi freschi nelle casse bianconere da reinvestire sul mercato.