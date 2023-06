'Francesco Calvo vuole solo Antonio Conte per la panchina della Juventus. Scalpita anche Alessandro Del Piero (che ha già dato la sua disponibilità lo scorso dicembre)'.

Secondo quanto scritto da Samuele Nava su Twitter, sembra che Francesco Calvo, dirigente della Juventus, ha già dichiarato la sua volontà per una "nuova" Juventus nella prossima stagione, con l'obiettivo di ritornare a vincere in campionato. Questo progetto includerebbe due figure importanti: Alessandro Del Piero, che avrebbe già manifestato la sua disponibilità lo scorso dicembre, e un grande ritorno in panchina.

Del Piero in dirigenza, Conte in panchina

L'idea sarebbe quella di ingaggiare Alessandro Del Piero in un ruolo dirigenziale e di riportare Antonio Conte come allenatore, obiettivo prioritario di Francesco Calvo. Il ritorno dell'ex capitano sembra ora più possibile che mai. Nonostante qualche dissenso tra i tifosi e l'ex beniamino a causa del suo passato vincente con l'Inter, storica rivale della Juventus, il contributo di Antonio Conte potrebbe essere fondamentale per il nuovo progetto basato sui giovani. Questa potenziale combinazione metterebbe d'accordo anche i più scettici, aprendo la strada a un possibile drastico cambiamento.

L'attesa è ora per ulteriori sviluppi sulla questione, nella speranza di un cambiamento significativo.

La Juventus proverà a ritornare a vincere, anche senza la competizione europea, concentrando le proprie risorse su un progetto basato sulla valorizzazione dei giovani. Il coinvolgimento di Alessandro Del Piero in dirigenza e di Antonio Conte sulla panchina potrebbe portare nuova motivazione alla squadra, riaccendendo la speranza di ritornare ai vertici del calcio italiano.

Brambati su Conte

Durante un'intervista a TMW Radio, Massimo Brambati ha espresso le sue opinioni sul possibile nuovo allenatore della Juventus. Ha parlato della differenza tra Igor Tudor e Andrea Pirlo, affermando che sembrava che Tudor fosse colui che teneva le redini della squadra. Brambati ha anche criticato la gestione della squadra dopo l'esonero di Maurizio Sarri, sottolineando la presunzione della società che pensava di ottenere risultati senza l'allenatore.

Inoltre, ha accennato di conoscere qualcosa riguardo ad Antonio Conte, ma ha preferito non rivelare ulteriori dettagli.

Brambati ha dichiarato che Igor Tudor potrebbe essere pronto per guidare la Juventus, ma ha suggerito che la squadra dovrebbe considerare altri profili per l'incarico. Non ha fornito ulteriori dettagli su queste alternative, ma ha lasciato intendere di avere informazioni riguardo ad Antonio Conte.