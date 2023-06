Nelle scorse ore il giornalista Giancarlo Padovan ha scritto del Calciomercato della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe Mauro Icardi come papabile obiettivo dei bianconeri. Anche l'ex portiere Simone Braglia e Luca Marchetti hanno parlato ai microfoni di TMW Radio dei possibili movimenti di mercato della formazione piemontese.

Calciomercato Juventus, Padovan: "Icardi sarebbe molto più funzionale di Vlahovic per Allegri"

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto un editoriale su Calciomercato.com e tra gli argomenti toccati c'è stata la Juventus e l'accostamento al club bianconero di Mauro Icardi.

"Perché nessuna squadra italiana, bisognosa di un attaccante, pensa a Mauro Icardi?", ha esordito Padovan che poi ha rintuzzato sull'argomento Icardi scrivendo: "Tanto per fare un esempio, ad Allegri andrebbe benissimo, di sicuro meglio di Vlahovic che ha solo il vantaggio di essere assai più giovane, ma non più bravo. Come carta di riserva o, visto che va tanto di moda, come piano B, io lo terrei in massima considerazione. Se, invece, vogliamo immiserire tutto e dire che il problema è Wanda, anche adesso che non stanno più insieme, allora meglio sospendere il giudizio". Icardi in tutto questo sarebbe effettivamente sul mercato, in quanto il PSG non vorrebbe continuare con lui nonostante l'argentino sia reduce da un'ottima annata in prestito con la maglia Galatasaray.

Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che avrebbe attratto le attenzioni della Roma di José Mourinho ed il Milan di Stefano Pioli.

Juventus, Braglia: "Le dichiarazioni di Zaniolo sono inequivocabili ma per gestirlo servirebbe uno come Conte"

Anche l'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei possibili movimenti di mercato della Juventus, commentando nello specifico le dichiarazioni fatte in giornata da Nicolò Zaniolo.

"Le dichiarazioni credo siano inequivocabili sulla sua volontà. Bisogna vedere chi gestisce Zaniolo. Non può essere gestito da uno come Allegri, che non è un allenatore che può farlo rendere, visto il suo carattere. Servirebbe uno come Conte" ha detto Braglia ai microfoni di TMW Radio. L'ex portiere ha poi rintuzzato sull'argomento Zaniolo, sottolineando come la Juventus per acquisirlo dovrebbe sacrificare un pezzo pregiato della propria rosa come Federico Chiesa.

Juve, Marchetti: "L'ultima idea della Juventus è Zielinski, centrocampista che non rinnoverà col Napoli"

Infine, del mercato della Juventus ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti: "L’ultima idea è quella di inserire nella trattativa Zielinski, centrocampista che non rinnoverà il contratto e dunque in uscita. Situazione che però non ha trovato aperture dalla Juve che, al momento, non ha bisogno di acquistare un calciatore in quel ruolo e resta spettatrice interessata, Per la fascia resta sempre bloccato Castagne su cui si deciderà nei prossimi giorni".