La Juventus, in queste settimane, sta valutando diversi profili per rinforzare la sua rosa. I bianconeri starebbero sondando diversi giocatori per rinforzare tutti i reparti, al netto anche di eventuali partenze eccellenti.

In questi giorni sui media si parla molto di una possibile cessione di Gleison Bremer, che di fronte a un'offerta elevata potrebbe partire. Per questo motivo non sarebbe da escludere un nuovo ingresso in difesa.

Infatti, stando a quanto rivelato da Tyc Sport, si parla di un possibile ritorno di fiamma della Juventus per Cristian Romero.

L'argentino, già nel 2019, era stato acquistato dai bianconeri, anche se di fatto non ha mai giocato per la Vecchia Signora. Infatti, fin da subito Romero venne girato in prestito prima al Genoa e successivamente all'Atalanta.

Intanto in casa bianconera si starebbe valutando anche la cessione di alcuni giovani e in particolare l'attenzione sarebbe puntata su Matias Soulè. La dirigenza juventina valuta l'argentino circa 20 milioni.

Tante pretendenti per Soulè

La Juventus, in queste settimane, avrebbe già ricevuto diverse richieste per i suoi giovani talenti. Uno di questi è Matias Soulè. Il prezzo che i bianconeri valutano l'argentino è di 20 milioni. Su Soulè ci sarebbe l'interesse del Feyenoord, ma il club olandese non sarebbe intenzionato ad accontentare la richiesta economica della Juventus.

Ora resta da capire se ci sarà un rilancio per il giovane argentino oppure se per lui spunteranno nuove pretendenti: nei giorni scorsi si è parlato anche di un interesse del Monza.

Romero sarebbe di nuovo nei radar della Juventus

Pur essendo stato in passato di proprietà della Juventus, Cristian Romero, non ha mai fatto il suo esordio con la maglia bianconera.

Adesso, però, la dirigenza juventina avrebbe messo nuovamente nel mirino il difensore classe '98 del Tottenham, squadra alla quale è stato ceduto dall'Atalanta. Infatti, il club bergamasco, qualche anno fa, ha riscatto l'argentino dalla Juventus per poi cederlo a titolo definitivo agli Spurs. Ora, però, non sarebbe da escludere un ritorno di Romero a Torino, sia in caso di partenza di qualche difensore, sia senza la cessione di un big.

In casa bianconera, intanto, si valuterebbero anche alcune uscite: in particolare la Juve vorrebbe cedere Denis Zakaria. Lo svizzero non sarebbe più nei piani di Massimiliano Allegri e la dirigenza sta cercando una soluzione per cederlo a titolo definitivo: sulle sue tracce ci sarebbe il West Ham.