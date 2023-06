La Juventus, in queste settimane, avrebbe già pianificato il mercato estivo. La priorità dei bianconeri sarebbe quella di rinforzare gli esterni. La Juventus cercherebbe un sostituto di Angel Di Maria e due terzini che dovrebbero prendere il posto di Juan Cuadrado e probabilmente anche di Alex Sandro. Per quanto riguarda l'attacco, il nome in cima alla lista sarebbe quello di un vecchio pallino della vecchia signora ovvero Nicolò Zaniolo. Del futuro dell'ex giocatore della Roma, ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini: "Zaniolo ha già un accordo di massima con la Juventus questo indipendentemente dal futuro di Chiesa".

Da capire quale sarà il destino di Chiesa

Paolo Paganini ha spiegato che la Juventus avrebbe intenzione di prendere Nicolò Zaniolo a prescindere o meno dalla permanenza di Federico Chiesa a Torino. In queste ore, si parlerebbe molto del futuro del numero 7 bianconero. Infatti, stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, l'ex Fiorentina avrebbe delle perplessità e non sentirebbe più la fiducia. Inoltre, tra Federico Chiesa e Massimiliano Allegri non sarebbe mai scoccata la scintilla. In ogni caso i bianconeri da una partenza del loro numero 7 vorrebbero incassare 40 milioni. Adesso sembra difficile che arrivi qualche società in grado di pagare questa cifra. Su Chiesa ci sarebbero le attenzioni del Bayern Monaco e il Chelsea, ma al momento nessuno di sarebbe fatto avanti concretamente con la Juventus.

I bianconeri, dal canto loro, non ritengono nessun giocatore incedibile perciò se per il giocatore classe 97 arriverà un'offerta irrinunciabile potrebbe essere presa in considerazione.

McKennie piace al Galatasaray

La Juventus starebbe valutando di prendere Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Il futuro del giocatore classe 99 sembra slegato da quello di Federico Chiesa.

Inoltre, la Juventus per convincere il club turco potrebbe usare la carta Weston McKennie. L'americano è uno dei giocatori in uscita dal club bianconero. Infatti, Weston McKennie è rientrato dal prestito al Leeds ma il suo futuro sembra essere lontano da Torino. L'americano non sarebbe nei piani di Massimiliano Allegri. Giovanni Manna sarebbe già al lavoro per trovare una soluzione e chissà che l'interesse del Galatasaray non possa concretizzarsi.

La Juventus e il club turco potrebbero anche ragionare sulla possibilità di fare uno scambio di prestiti tra McKennie e Zaniolo. Adesso resta da capire se davvero questa ipotesi di concretizzerà e se davvero i bianconeri dopo un lungo corteggiamento riusciranno ad assicurarsi l'esterno classe 99. Infatti, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Zaniolo da diversi anni e questa potrebbe essere l'estate giusta per sfondare il colpo.