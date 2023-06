Nelle ultime settimane Nicolò Zaniolo è stato spesso accostato alla Juventus. La società bianconera è interessata al centrocampista italiano sin prima del suo trasferimento in Turchia, sei mesi fa dalla Roma.

In questi giorni sui media sportivi si è parlato soprattutto di scambi di mercato fra il Galatasaray e la Juventus, con la società bianconera che non vorrebbe spendere i 30 milioni di euro del cartellino di Zaniolo ma eventualmente definire degli scambi di prestiti: al Galatasaray piace in particolare Moise Kean. Negli ultimi giorni però si parla anche di altri giocatori che potrebbero essere inseriti nella trattativa di mercato fra la società turca e quella bianconera.

Kean e McKennie potrebbero trasferirsi al Galatasaray, Boey e Zaniolo approdare alla Juventus

L'indiscrezione di mercato su uno scambio di giocatori tra la Juventus e il Galatasaray potrebbe essere vantaggiosa per entrambe le società.

Da un lato, la Juve avrebbe un rafforzamento significativo in settori chiave come il centrocampo, grazie all'arrivo di Zaniolo, e la difesa, con l'acquisizione di Sacha Boey. Dall'altro lato, il Galatasaray prenderebbe Moise Kean, e il centrocampista Weston McKennie, che non è stato riscattato dal Leeds e potrebbe decidere di accettare un eventuale trasferimento al Galatasaray.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Milinkovic-Savic se parte Rabiot

Intanto in un'intervista a Il Sussidiario, l'agente sportivo Ernesto De Notaris ha discusso del futuro di Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, sempre più lontano dal rinnovo contrattuale con il club bianconero.

Secondo De Notaris, a fine mese Rabiot potrebbe lasciare la Juventus e il campionato inglese sarebbe la destinazione più probabile per lui.

L'agente sportivo ha inoltre sollevato la possibilità che la Juventus possa acquistare Sergej Milinkovic-Savic della Lazio: ogni anno si parla di un possibile trasferimento del serbo dalla Lazio, ma finora non è ancora accaduto, tuttavia De Notaris non ha escluso la possibilità che stavolta la Juventus possa effettivamente ingaggiare Milinkovic-Savic come sostituto di Rabiot.

Da valutare in casa bianconera sarà poi il futuro professionale di Dusan Vlahovic, per il quale si parla si una partenza in caso di offerta importante vicina ai 100 milioni di euro. Il centravanti piacerebbe soprattutto al Chelsea.