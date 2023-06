In casa Juventus si pensa al Calciomercato: durante il recente incontro fra il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna tenutosi a Milano, sarebbe stato deciso di non proseguire con Juan Cuadrado, che va in scadenza di contratto fra due settimane: l'avventura del colombiano in bianconero sarebbe quindi giunta al termine.

Pertanto ora bianconeri si metteranno al lavoro per l'acquisto di due terzini destri, anche in considerazione del fatto che Mattia De Sciglio è infortunato ai legamenti del ginocchio e non rientrerà prima di inizio 2024.

Fra i giocatori che interesserebbero alla Juve ci sarebbero Lucas Vazquez ed Emil Holm dello Spezia. I due giocatori hanno caratteristiche e palmares diversi, ma entrambi potrebbero approdare a Torino.

Vazquez e Holm idee per la destra

Il Real Madrid non considererebbe Lucas Vázquez come un giocatore incedibile. Compirà 32 anni il primo luglio e ha vinto numerose competizioni con la società spagnola (18 trofei, di cui quattro Champions League). In questi anni si è dimostrato un giocatore utile in vari ruoli di fascia. Essendo un po' ala e un po' terzino, lo spagnolo cresciuto nel vivaio della società spagnola rappresenta una garanzia di affidabilità e flessibilità ad alti livelli. La sua valutazione di mercato è di 8-10 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2024: la Juve potrebbe valutare un'offerta per lui nelle prossime settimane.

Un altro giocatore che piace alla Juventus è Emil Holm, nazionale svedese legato allo Spezia con un contratto fino al 2025. Il 23enne era valutato più di 10 milioni di euro prima dell'infortunio subito che gli ha fatto saltare gran parte della seconda parte di stagione: dopo la retrocessione dei liguri, ora con un'offerta da circa 7 milioni di euro il giocatore potrebbe lasciare la società spezzina.

La Juve starebbe valutando anche Odriozola per la fascia destra

Un altro nome accostato in queste ore ai bianconeri per la corsia destra è quello Alvaro Odriozola del Real Madrid, giocatore che era già stato valutato durante il mercato invernale.

Odriozola conosce piuttosto bene l'Italia e la Serie A, avendo giocato nella Fiorentina nella stagione 2021-2022. Con la maglia viola disputò 25 partite, fornendo numerosi assist e sarebbe ben disposto a ritornare nel campionato italiano dopo una stagione vissuta ai margini con la casacca del Real Madrid.