La Juventus è al centro del clamore mediatico per quanto riguarda il Calciomercato con una serie di movimenti sul fronte delle cessioni e dei prolungamenti contrattuali. Tra i nomi protagonisti, spicca quello di Juan Cuadrado, le cui trattative potrebbero portare il colombiano a restare a Torino per un altro anno. Tuttavia, il direttore sportivo Giovanni Manna, recentemente promosso dalla Next Gen, ha sul tavolo la questione degli esuberi, cercando di gestire con attenzione la situazione.

La notizia recente, riportata da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato di Sky Sport, riguarda l'esercizio del contro riscatto per Edoardo Motta, giovane portiere classe 2005.

La Juventus ha contro riscattato il cartellino di Motta dal Monza

Il portiere Motta è stato in prestito al Monza nella scorsa stagione nell'under 18 della società lombarda e ha dimostrato tutto il suo talento, attirando l'attenzione con prestazioni di alto livello. La Juventus, consapevole del suo potenziale, ha deciso di riportare il giovane portiere a casa, con l'obiettivo di farlo diventare un punto di riferimento sia per la Next Gen che per la prima squadra in futuro.

Edoardo Motta è stato acquistato dalla Juventus nel 2016 dalla Soccer Spartera e da allora ha dimostrato un costante sviluppo delle sue abilità. Il suo ritorno a Torino rappresenta un segnale evidente dell'interesse del club nei confronti dei giovani talenti.

La società bianconera è determinata a investire nella formazione di giocatori promettenti, in modo da creare una solida base per il futuro. Con il suo ritorno, Edoardo Motta avrà l'opportunità di continuare a crescere e migliorare sia nella Next Gen che in allenamento con la prima squadra. Il suo talento e impegno sono apprezzati dalla Juventus, che crede fermamente nelle sue potenzialità.

I prolungamenti di contratto di Huijsen e Nonge

La Juventus continua a puntare sui giovani talenti e ha recentemente rinnovato il contratto di Dean Huijsen. Il giovane olandese ha esteso il suo legame contrattuale con i bianconeri fino al 2027. La notizia è stata annunciata dalla società attraverso i canali social, con un messaggio di congratulazioni per il giocatore.

Dean Huijsen, classe 2005, ha sorpreso tutti con le sue prestazioni durante questa stagione. Dopo aver iniziato la prima parte della stagione con la squadra Primavera, ha fatto il salto di categoria entrando a far parte della squadra Next Gen, guidata dal tecnico Brambilla. Il giovane olandese si è rapidamente affermato come uno dei pilastri fondamentali dell'undici bianconero.

Ha prolungato il contratto anche un altro classe 2005, Joseph Nonge. Il centrocampista belga, ha disputato una stagione importante fra Primavera e Next Gen. La sua intesa contrattuale è fino a giugno 2026. La Juventus continua a costruire anche per il suo futuro sportivo.