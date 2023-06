La Juventus in questi giorni sta facendo un tentativo per convincere il centrocampista francese Adrien Rabiot (il cui contratto scade il 30 giugno) a restare almeno per un altro anno sotto la Mole, mantenendo l'attuale stipendio che supera i 7 milioni di euro a stagione.

Tuttavia la trattativa fra le parti non sarà facile, motivo per cui la Juve sta valutando anche altri profili a centrocampo. In particolare la società bianconera starebbe seguendo diversi elementi fra cui Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista Milinkovic Savic potrebbe approdare alla Juventus: ipotesi Arthur Melo come contropartita

Il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto a giugno 2024, potrebbe lasciare la Lazio già questa estate. La Juventus starebbe preparando un'offerta di 25 milioni di euro più bonus per superare le resistenze del presidente biancoceleste, Lotito.

In alternativa, per diminuire l'esborso economico, la Juventus potrebbe offrire diverse contropartite tecniche, tra cui Luca Pellegrini, Dejan Kulusevski o Arthur Melo. Il brasiliano è reduce da una stagione difficile al Liverpool, dove è stato condizionato da un infortunio. Un'eventuale esperienza professionale nella società laziale potrebbe rappresentare per lui l'occasione di un rilancio, anche in considerazione del fatto che Maurizio Sarri lo stimerebbe da diversi anni e lo avrebbe voluto già quando allenava i bianconeri.

A centrocampo, un altro elemento che la Juventus potrebbe valutare in caso di addio a Rabiot è il classe '99 del Sassuolo Davide Frattesi, che nel frattempo piacerebbe anche alla Roma e all'Inter.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus in estate dovrà rinforzare anche la difesa, soprattutto per quanto riguarda le fasce.

Sulla destra piacerebbe Emil Holm dello Spezia, mentre per quanto riguarda invece la fascia sinistra sono due i giocatori che vengono accostati da settimane alla società bianconera: Fabiano Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza.

Sarà poi da valutare il futuro professionale di Dusan Vlahovic, qualora arrivasse un'offerta vicina ai 100 milioni di euro la società bianconera potrebbe valutare anche una sua partenza. In tal caso la Juve potrebbe dare fiducia a Moise Kean, ma soprattutto investire su una nuovapunta di esperienza che vada a dare maggiore qualità al settore avanzato.