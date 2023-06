L'estate si avvicina e con essa si intensificano le voci di mercato riguardanti il futuro dei vari calciatori della Serie A e non solo. Uno dei nomi più discussi in casa Juventus è quello di Weston McKennie, il cui ritorno dopo il mancato riscatto da parte del Leeds è ormai cosa certa.

Secondo le ultime notizie di mercato, il suo futuro in bianconero potrebbe non essere di lunga durata, dato che la società potrebbe impiegarne il cartellino per arrivare a calciatori più funzionali al nuovo progetto tecnico.

Ecco che gli ultimi rumors parlano di un possibile utilizzo di McKennie come pedina di scambio per raggiungere un obiettivo concreto della Juventus: Sergej Milinkovic-Savic.

McKennie possibile contropartita tecnica per l’acquisto di Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic è praticamente da sempre nel mirino della Juventus, ecco che 'utilizzando' il calciatore ex Leeds il sogno potrebbe diventare realtà. Considerato il contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista serbo ha una valutazione di mercato molto ridotta vicina ai 30-35 milioni di euro, ecco che con l'inserimento di McKennie più naturalmente un conguaglio da 15-20 milioni l'affare potrebbe anche andare in porto.

Sullo sfondo ma come sempre tutt'altro che defilato il patron Claudio Lotito, che andrà convinto a privarsi di uno dei calciatori più forti e performanti della rosa della sua squadra. Chissà che le ultime dichiarazioni al miele verso la Vecchia Signora - 'La Juventus rappresenta un patrimonio della Serie A' - unite all'ormai prossima scadenza del contratto del serbo non contribuiscano ad ammorbidirne la posizione.

Il mercato della Juventus

Un altro possibile candidato ad essere incluso nello scambio di mercato è Dejan Kulusevski anche se tutto dipenderà dalla decisione del Tottenham di riscattare o meno il centrocampista svedese spendendo i 30 milioni di euro pattuiti un anno e mezzo fa. Anche altri calciatori potrebbero essere fatti rientrare in alternativa nello scambio, su tutti Arek Milik (che Sarri ha già allenato a Napoli e che potrebbe consentire al club di avere finalmente in rosa una reale alternativa a Ciro Immobile), Luca Pellegrini, che quest'anno ha giocato in prestito proprio alla Lazio, e Nicolò Rovella, che la Juventus riabbraccerà l'anno prossimo dopo l'anno di prestito al Monza.

Per quanto riguarda il resto del mercato, la Juventus dovrà rintuzzare soprattutto le fasce difensive, da qui il possibile interesse per uno fra Carlos Augusto del Monza e Fabiano Parisi dell'Empoli. Per la fascia destra invece piacerebbe Emil Holm dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro.