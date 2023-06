La Juventus sta continuando a valutare l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic: stando a Radiomercato, la Vecchia Signora potrebbe decidere di inserire una contropartita tecnica che possa essere gradita al tecnico Maurizio Sarri per abbassare l'importo cash da dover girare ai biancocelesti.

Con la probabile partenza di Adrien Rabiot verso la Premier League e i continui problemi fisici che affliggono Paul Pogba, il club bianconero ha un urgente bisogno di rafforzare la zona centrale del campo, con Massimiliano Allegri che avrebbe fatto proprio il nome del serbo.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Milinkovic-Savic

Il giocatore che la Juventus potrebbe offrire è Moise Kean, pronto a lasciare la Vecchia Signora dopo due anni. Alla Lazio il calciatore potrebbe interessare dato che il club è alla ricerca di una punta in grado di giocare con Ciro Immobile o in sua vece, c'è tuttavia l'ostacolo rappresentato dall'ingaggio che percepisce: 2.5 milioni l'anno netti non sono pochi per le casse del presidente Claudio Lotito, che potrebbe dunque ascoltare altre alternative.

La valutazione del cartellino di Savic si aggira sui 40 milioni di euro in tutto: oltre a Kean Sarri starebbe seguendo anche il profilo di Nicolò Rovella ma a quanto pare la società bianconera vuole puntare sull'ex Monza e non intende cederlo.

Nei giorni scorsi si sarebbe anche tenuto un summit tra lo stesso Rovella e Allegri che gli avrebbe confermato piena fiducia, da qui il mandato dato ai propri agenti di rifiutare qualsiasi offerta (in particolare il Borussia Dortmund era sulle tracce del mediano bianconero).

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche il mercato da portare avanti per il settore difensivo.

L'esigenza principale della società bianconera sarebbe quella di rinforzare le fasce difensive. Come terzino sinistro sono due i nomi che piacciono alla Juventus, Fabio Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza.

Per quanto riguarda invece la fascia destra si starebbe valutando l'acquisto di Emil Holm, che è recentemente retrocesso in Serie B con lo Spezia.

Proprio per questo potrebbe lasciare la società ligure a prezzo vantaggioso, si parla di circa 7 milioni di euro. Non è ancora chiaro infine se Alex Sandro e Juan Cuadrado faranno parte della rosa l'anno prossimo: per il primo è scattato il rinnovo automatico ma potrebbe anche andar via con rescissione del contratto, il secondo ha il contratto in scadenza tra 15 giorni ma ancora nessuna proposta di rinnovo sarebbe pervenuta dal club.