Secondo il quotidiano Libero, quella di vedere vedere Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus sarebbe più di una suggestione.

Dopo l'intervista a Telefoot, il tecnico ex calciatore proprio della Juventus ha rivelato di essere pronto a tornare ad allenare dopo gli splendidi anni vissuti al Real Madrid, ecco che potrebbe finalmente concretizzarsi per lui un rientro a Torino lì dove lui stesso ha più volte espresso il desiderio di fare un giorno ritorno dopo gli anni vissuti da calciatore all'ombra della Mole.

La Juventus potrebbe ingaggiare Zidane

In caso di sostituzione di Massimiliano Allegri che dovrebbe avere comunque rifiutato l'offerta proveniente dall'Arabia, la Juventus potrebbe dunque pensare a Zinedine Zidane. A confermare l'indiscrezione di mercato il giornale Libero, che parla di un possibile ingaggio del tecnico francese ma solo a patto che si muova John Elkann, dato che esonerare l'attuale allenatore significherebbe 'perdere' i 30 milioni lordi di ingaggio da dovergli ancora corrispondere per i prossimi due anni.

Oltre a questo c'è da considerare anche l'ingaggio che andrebbe assicurato all'allenatore francese che è solito guadagnare attorno ai 10 milioni netti l'anno. Insomma, solo la volontà di fare un regalo ai tifosi per il centenario della famiglia Agnelli alla guida del club potrebbe spingere John a fare una mossa concreta.

L'intervista di Zidane a Telefoot

Proprio Zinedine Zidane ha parlato in occasione del suo cinquantunesimo compleanno durante la trasmissione Telefoot: "Spero di poter ritornare ad allenare presto. Mi manca quell'adrenalina, ne ho bisogno. Non l'ho avuta per circa due anni, ma sono sicuro che arriverà il momento". Il tecnico francese non ha comunque scartato la possibilità di ritornare in Francia sottolineando come dipenderà molto dal progetto sportivo che gli sarà offerto: Zinedine è dunque pronto a rimettersi in gioco, bisognerà capire dove e a fronte di quali opportunità.

Allegri dovrebbe rimanere alla Juventus

Nonostante le indiscrezioni di mercato rilanciate da Libero, le ultime news parlano di una conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Anche il mercato prodotto fin qui dalla Juventus sembra essere stato svolto su mandato del tecnico: basti pensare all'ormai vicinissimo rinnovo di Rabiot o all'ormai completato ingaggio di Timothy Weah, tutte operazioni che sembrano essere state suggerite proprio dal tecnico livornese.

A breve in società dovrebbe inoltre approdare Cristiano Giuntoli come nuovo ds e sarà allora che la nuova Juventus prenderà forma partendo dalle cessioni: Zakaria, Arthur Melo e McKennie i candidati a partire dopo la cessione di Kulusevski e il risparmio proveniente dagli addii di Paredes e Di Maria, via da Torino dopo solo un anno in bianconero.