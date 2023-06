Saranno giorni importanti e impegnativi per la Juventus che attende l'arrivo del nuovo direttore sportivo. Al riguardo arrivano conferme sul nome di Cristiano Giuntoli, anche se il suo ingaggio potrebbe essere posticipato in quanto si attende l'intesa sulla rescissione contrattuale con il Napoli.

Si lavora anche per la guida tecnica, con le ultime notizie di mercato che parlano da una parte di una conferma di Massimiliano Allegri e dall'altra di una sua possibile sostituzione.

A tal riguardo sono diversi i nomi che piacciono alla società bianconera anche se negli ultimi giorni la lista dei candidati pare essersi assottigliata.

Thiago Motta è stato confermato per un'altra stagione al Bologna, Italiano sembra più vicino al Napoli, ecco che rimarrebbero Igor Tudor, Antonio Conte e Zinedine Zidane a cui si è aggiunto nelle ultime ore anche Gennaro Gattuso.

La Juventus starebbe valutando anche Gattuso come tecnico

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal giornalista sportivo Giovanni Albanese la Juventus starebbe valutando la sostituzione di Massimiliano Allegri. E' probabile che prima di fare qualcosa in tal senso si attenda l'arrivo del nuovo Ds, ma tra i nomi caldeggiati nelle ultime ore come possibili sostituti del tecnico livornese ci sarebbe anche quello di Gennaro Gattuso, che dopo l'esperienza professionale al Napoli è diventato tecnico del Valencia.

In Spagna però non è riuscito a dare un grande contributo: scarso feeling con l'ambiente e risultati deludenti, da qui l'esonero. Attualmente è senza panchina e sarebbe pronto a ritornare in Italia per una nuova esperienza professionale.

Alla Juventus piacerebbe per la sua bravura nella gestione dello spogliatoio come dimostrato anche al Napoli.

Non è l'unico tecnico valutato dalla società bianconera, piacciono anche Igor Tudor, ex tecnico dell'Olympique Marsiglia, oltre ad Antonio Conte e Zinedine Zidane. Quest'ultimi due nomi però hanno un ingaggio importante che attualmente non sarebbe sostenibile, considerando che in caso di esonero ci sarebbe da onorare anche il contratto di Allegri da circa 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Il mercato della Juventus

La Juventus ripartirà da una squadra più giovane. Lo dimostrano anche i recenti addii di Angel Di Maria e Leandro Paredes, con il primo che sta valutando nuove offerte e il secondo che rientrerà invece al PSG. Il suo sostituto sarà Nicolò Rovella, in questa stagione in prestito al Monza. Per quanto riguarda invece la difesa potrebbero arrivare due terzini, uno per la fascia sinistra ed uno per la destra. Piacciono Carlos Augusto del Monza e Fabiano Parisi dell'Empoli oltre ad Emil Holm dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro.