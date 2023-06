La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La certezza è che non arriveranno i 60 milioni di euro previsti dalla partecipazione alla Champions League e di conseguenza possiamo aspettarci delle cessioni importanti, di giocatori dalla valutazione di mercato importante ma anche di giovani. A tal riguardo le ultime notizie di mercato parlano di una possibile partenza di Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro e piacerebbe alla Salernitana.

Il giocatore Miretti potrebbe lasciare la Juventus per circa 15 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato de La Gazzetta dello Sport la Juventus cercherà di guadagnare circa 100 milioni di euro dalle cessioni come conseguenza della mancata qualificazione della società bianconera alla Champions League. Si parla di cessioni importanti come quella di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, ma potrebbero lasciare la società bianconera anche dei giovani come Fabio Miretti. Lanciato alla fine della stagione 2021-2022 da Allegri il centrocampista è diventato parte integrante della rosa bianconera nella stagione appena finita anche se il giocatore non ha inciso come ci si aspettava. Una situazione dovuta anche dalla deludente stagione disputata dalla Juventus, appesantita dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera.

La Juventus potrebbe accettare un'offerta da 15 milioni di euro per il centrocampista, che piace alla Salernitana. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Samuel Iling Junior, il centrocampista inglese piace a diverse società inglesi ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus cercherà di monetizzare anche dai giocatori che ritorneranno dai prestiti come Arthur Melo, Denis Zakaria, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Dovrebbe rimanere invece Nicolò Rovella, che potrebbe sostituire Leandro Paredes, non riscattato dalla società bianconera. Se però dovesse arrivare un'offerta da circa 20 milioni di euro la società bianconera potrebbe valutarla.

Garantirebbero una somma maggiore invece Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il primo piace a Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Atletico Madrid e Chelsea e la Juventus lo valuta circa 100 milioni di euro. Diversa è la situazione di Federico Chiesa, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Proprio per questo in caso di mancata intesa contrattuale con la società bianconera potrebbe partire già in questo calciomercato estivo per una somma di circa 40 milioni di euro.