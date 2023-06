Il tecnico Max Allegri avrebbe chiesto alla Juventus un giocatore di fascia in grado di sostituire Angel Di Maria, e il primo nome rimane Nicolò Zaniolo, secondo quanto scritto da Repubblica. Il centrocampista attualmente al Galatasaray piace da tempo alla società bianconera e il calciatore avrebbe dato il suo benestare al trasferimento, ma è necessario convincere la società turca a lasciarlo partire. La Juventus potrebbe offrire una cifra vicina ai 25 milioni di euro mentre i turchi vorrebbero i 35 milioni della clausola rescissoria.

La Juventus potrebbe offrire McKennie per arrivare a Zaniolo

L'asse tra la Juventus e il Galatasaray è da valutare in questi primi giorni di Calciomercato. La società turca starebbe valutando l'acquisto di Weston McKennie: il centrocampista statunitense è tornato dal prestito al Leeds ma non è considerato utile e potrebbe essere ceduto per monetizzare dal suo cartellino. La Juventus vorrebbe circa 35 milioni di euro per il centrocampista, ma c'è disponibilità a trattare. Una somma che corrisponde attualmente al valore della clausola rescissoria fissata nel contratto di Zaniolo, che ha manifestato il desiderio di tornare in Serie A e non ha mai nascosto l'interesse di indossare la maglia bianconera.

Di conseguenza non è da scartare la possibilità che venga definito uno scambio di mercato fra i due giocatori.

Fra l'altro la società turca sarebbe interessata anche ad altri giocatori della Juventus come Denis Zakaria, valutato circa 20 milioni di euro, Arthur Melo, che potrebbe trasferirsi in prestito al Galatasaray, e Alex Sandro.

Il terzino brasiliano potrebbe rescindere il contratto e successivamente trasferirsi nella società turca.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la fascia destra con Emil Holm dello Spezia che figura nella lista dei giocatori seguiti dalla società bianconera. Tra le giovani alternative, piace anche Filippo Missori della Roma.

Tuttavia, è evidente che la società punterà anche a un giocatore titolare per quella posizione, oltre ad avere alternative come quelle menzionate in precedenza.

Sulla fascia sinistra, siamo attenti al futuro di Filip Kostic: il serbo desidera rimanere in Champions League e potrebbe chiudere di essere ceduto. Non è da scartare la possibilità che Samuel Iling Junior venga ceduto di fronte a un'offerta importante: piace molto nel campionato inglese. Inoltre, si ipotizza che potrebbe essere incluso come contropartita nell'offerta per Davide Frattesi del Sassuolo. È probabile che Andrea Cambiaso ritorni dalla sua esperienza al Bologna per rimanere, mentre se non verrà riscattato dalla Lazio, Luca Pellegrini potrebbe finire comunque sul mercato. Per quanto riguarda i nuovi rinforzi, si valuta anche Fabiano Parisi dell'Empoli. Piace come giovane Valentin Barco dal Boca Juniors.