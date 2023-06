La stagione dei rinnovi di contratto continua in casa Inter. Dopo gli accordi già presi con Bastoni e Calhanoglu, solo da ufficializzare, si sarebbe risolta anche la situazione del difensore olandese di 31 anni Stefan De Vrji. Secondo le ultime notizie di Calciomercato infatti le parti avrebbero trovato l'accordo per proseguire insieme l'avventura iniziata nel 2018 quando i nerazzurri strapparono il forte centrale alla Lazio a parametro zero.

Inter, rinnovo per De Vrji

La trattativa è stata lunga e non semplice, da mesi infatti si parla di incontri tra le parti che, a quanto pare, passa dopo passo hanno portato alla soluzione.

De Vrji dovrebbe firmare il rinnovo dopo la finale di Champions League di sabato 10 giugno contro il Manchester City, e legarsi alla società milanese per altri due anni, arrivando così a otto stagioni in nerazzurro. Il giocatore dovrebbe quindi firmare con il club fino al 2025, una bella notizia per Simone Inzaghi che, nel reparto difensivo, potrà contare su di lui e su Bastoni anche la prossima stagione.

È ancora tutta in divenire invece la situazione di Francesco Acerbi. Il centrale è in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto fissato la scorsa estate a 4 milioni di euro. Troppi per l'Inter che sta provando a convincere Lotito ad abbassare la cifra. Possibile che una chiave nell'affare possa essere l'inserimento di almeno un giovane nella trattativa, con Fabbian e Zanotti che sarebbero graditi a Sarri come rinforzi per la squadra dell'anno prossimo.

Le trattative di calciomercato dell'Inter in difesa

Se anche la trattativa Acerbi dovesse andare a buon fine, non rimarrebbe che trovare il sostituto di Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain, il suo approdo a Parigi è in programma appena sarà scaduro il contratto con il suo attuale club. L'Inter si sta attivando per cercare l'uomo giusto, serve un centrale di talento, magari già con buona esperienza internazionale in modo da poter essere subito titolare nella difesa a tre di Inzaghi.

Al momento uno dei nomi più caldi sarebbe Chalobah, in uscita dal Chelsea. Marotta monitora la situazione da tempo, i blues sottoporranno il difensore al nuovo tecnico Pochettino che dovrà decidere cosa fare con il giocatore che vorrebbe spazio per poter giocare l'Europeo dell'anno prossimo con la maglia dell'Inghilterra.

Sulla lista dell'Inter per la difesa ci sarebbe anche Pavard che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024 con il Bayern Monaco e quindi in estate partirà. Difficile invece il colpo Nacho che sarebbe propenso a restare al Real Madrid, previsto un incontro nei prossimi giorni per rinnovare il contratto.