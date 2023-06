La dirigenza del Chelsea starebbe pensando ad un duplice colpo per la prossima sessione di mercato estiva ed i nomi finiti nel mirino dei 'Blues' sarebbero quelli di Andrè Onana e Lautaro Martinez, entrambi giocatori dell'Inter; per convincere il club nerazzurro alla cessione dei suoi due top players, il club inglese starebbe pensando ad un'offerta di circa 120 milioni di euro complessivi.

L'idea del Chelsea per il futuro: Onana e Lautaro dall'Inter

Il Chelsea nella prossima stagione cercherà probabilmente riscatto dopo la tentennante stagione appena terminata, con delusioni sia dal punto di vista nazionale che internazionale; per rilanciarsi la dirigenza si è affidata al nuovo tecnico Mauricio Pochettino, che avrebbe avanzato delle richieste sul mercato per rinforzare la rosa a sua disposizione.

Tra le richieste del tecnico ci sarebbero due giocatori che oggi militano nell'Inter: Lautaro Martinez, per rinforzare il reparto offensivo, in difficoltà in questa stagione, e Andrè Onana, per chiudere la porta da eventuali attacchi avversari.

Per arrivare ai due giocatori dell'Inter, la dirigenza dei 'Blues' avrebbe in mente un'offerta complessiva di circa 120 milioni di euro, che potrebbe anche scorporare in 60 milioni di euro a testa per ciascuno dei due giocatori.

Il Chelsea vorrebbe provare a chiudere rapidamente per almeno un rinforzo importante da affidare al nuovo tecnico, ma i nerazzurri non sarebbero intenzionati a cedere in particolare l'attaccante argentino, mentre per quanto riguarda il portiere Andrè Onana, i nerazzurri potrebbero aprire ad una cessione nella prossima estate.

La situazione dell'Inter per l'attacco del futuro

Oltre a dover resistere dalla eventuali offerte per Lautaro Martinez, che i nerazzurri vorrebbero trattenere a tutti i costi, la dirigenza dell'Inter dovrà valutare la situazione inerente Romelu Lukaku, che a fine giugno farà ritorno a Londra per il termine del prestito secco dal Chelsea.

L'attaccante belga vorrebbe fare ritorno a Milano anche nella prossima stagione e Giuseppe Marotta starebbe lavorando ad un piano per il ritorno in prestito di Big Rom.

Nel frattempo l'attaccante che potrebbe lasciare l'Inter in estate sarebbe Correa: il centravanti argentino piacerebbe al Fenerbahce, che starebbe pensando ad un'offerta per la prossima sessione di mercato.

Correa piacerebbe anche in Spagna, con il Siviglia che starebbe ragionando su un eventuale proposta di prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni, come le presenze del giocatore o l'eventuale qualificazione del club alle prossime coppe europee.