La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per la difesa della prossima stagione da affidare all'allenatore Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, sul quale i nerazzurri avrebbero messo gli occhi pensando ad un'ipotesi di prestito secco sulla scia di quanto avvenuto in questa stagione con Romelu Lukaku.

L'idea dell'Inter per la difesa della prossima stagione: Kalidou Koulibaly dal Chelsea

Il difensore senegale in questa stagione non si sarebbe trovato molto bene con la maglia dei 'Blues' e potrebbe chiedere di essere ceduto nella prossima finestra di mercato estiva; sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus e dell'Inter, che starebbero valutando il possibile affare.

Soprattutto i nerazzurri sembrerebbero favoriti sui bianconeri avendo una corsia di affari già svolti con il Chelsea, e proprio sulla scia di quanto avvenuto nella scorsa stagione con l'attaccante belga Romelu Lukaku, la dirigenza vorrebbe provare ad ottenere il prestito secco del difensore senegalese.

L'ostacolo alla trattativa sarebbe così rappresentato dall'ingaggio del giocatore, ma ragionando su una formula di prestito i due club potrebbero trovare un accordo nella prossima estate.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà valutare attentamente la situazione contrattuale di Alessandro Bastoni, che andrà in scadenza nel giugno 2024; per evitare un altro caso Skriniar, che in estate andrà via a parametro zero direzione Paris Saint Germain, i nerazzurri vorrebbero arrivare quanto prima ad un rinnovo.

In bilico ci sarebbero anche le posizioni contrattuali di Danilo D'Ambrosio, in scadenza a giugno, che difficilmente rinnoverà con il club nerazzurro, e di Stefan De Vrij, i cui agenti sembrerebbero al lavoro con la dirigenza per un'eventuale accordo per un prolungamento del contratto che scadrebbe in estate.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero poi al lavoro con la supervisione di Dario Baccin per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi dalla Lazio; il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare però parrebbe preferire un completo riscatto del cartellino del difensore italiano, fissato in circa 4 milioni di euro come da accordi prestabiliti nella scorsa estate al momento del prestito.

Negli scorsi mesi ha invece rinnovato il contratto Matteo Darmian, che rimarrà in nerazzurro fino al 2026; il difensore in questa stagione si è ritagliato il posto da titolare dopo l'infortunio di Milan Skriniar, trascinando l'Inter con ottime prestazioni fino alla finale di Champions League.