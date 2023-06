Il Calciomercato della Lazio sta cominciando a entrare nel vivo con Luis Alberto che potrebbe lasciare il club capitolino. Il centrocampista spagnolo avrebbe ricevuto un'offerta dall'Al-Duhail, squadra del Qatar, che sarebbe pronta a fargli firmare un contratto da 40 milioni di euro spalmati in 5 anni.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto che, a questo punto, il presidente laziale Lotito deve decidere cosa fare: se accettare la richiesta di aumento d'ingaggio di Luis Alberto, oppure se metterlo sul mercato per cercare di ottenere il massimo da una sua eventuale cessione (circa 20 milioni di euro).

La situazione di Luis Alberto

Alfredo Pedullà, parlando della situazione di Luis Alberto, ha chiarito che il giocatore non starebbe spingendo per lasciare la Lazio. Nonostante ciò, il 30enne spagnolo vorrebbe che venisse rispettato un presunto accordo che avrebbe stretto con Lotito.

Sembra, infatti, che il numero 10 biancoceleste abbia chiesto un prolungamento del contratto (attualmente in scadenza nel giugno del 2025) e un ritocco dell'ingaggio intorno ai 3,5 milioni di base fissa più una serie di bonus che gli permetterebbero di arrivare a 4 milioni. D'altronde, in un'intervista di qualche settimana fa, l'ex Deportivo la Coruna ha dichiarato, in merito alla sua situazione contrattuale: "Il presidente sa cosa voglio".

Il tecnico Maurizio Sarri avrebbe chiesto a Lotito di accontentare il calciatore, ma è anche vero che l'allenatore toscano non vuole in squadra atleti scontenti. A questo punto molto dipende dalle decisioni del patron della Lazio: offrire uno stipendio più alto a Luis Alberto, oppure venderlo al miglior offerente.

La presunta offerta proveniente dal Qatar

In passato sono circolate diverse voci sulla presunta volontà di Luis Alberto di tornare al Siviglia. Nonostante ciò, dopo la qualificazione della Lazio alla prossima Champions League, il Mago sarebbe pronto a restare dietro rinnovo contrattuale, come avrebbe già comunicato a Lotito.

In questi giorni, però, dal Qatar sarebbe arrivata un'offerta allettante. L'Al-Duhail vorrebbe riconoscere al centrocampista spagnolo un ingaggio da 40 milioni di euro in 5 anni. La squadra allenata da Crespo, per l'acquisto del cartellino, avrebbe proposto alla Lazio 12 milioni più 3 di bonus e non i 20 milioni richiesti dalla società capitolina.

Per il momento, la sensazione è che alla fine Luis Alberto possa decidere di restare a Roma.

Gli obiettivi di mercato della Lazio

In caso di partenza di Luis Alberto, i soldi incassati dalla cessione potrebbero essere investiti su Zielinski: il centrocampista del Napoli sarebbe particolarmente gradito a Sarri, soprattutto se dovesse andar via anche Milinkovic-Savic.

Inoltre si starebbe parlando anche di Gedson Fernandes del Besiktas.

Maurizio Sarri, per migliorare il reparto d'attacco, avrebbe chiesto Milik. Il bomber polacco è rientrato al Marsiglia dopo il prestito alla Juventus che non l'ha riscattato. Tuttavia, sembra che i bianconeri siano ancora in vantaggio sui biancocelesti per trovare una nuova intesa con la compagine francese che consentirebbe alla Vecchia Signora di riportare a Torino Milik. Infine, in casa Lazio sarebbe sempre vivo il sogno Berardi.